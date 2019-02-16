Игроки «Краснодара» пробежали 128,23 километра в матче против «Байера». Это клубный рекорд

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Байер-04» завершился со счетом 0:0.

Пресс-служба российского клуба сообщила о том, что футболисты Мурада Мусаева суммарно пробежали 128 километра и 233 метра. Показатель стал рекордным за всю историю клуба.

Ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене.

«Краснодар» после 17 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко. Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте.