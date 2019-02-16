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    Игроки «Краснодара» пробежали 128,23 километра в матче против «Байера». Это клубный рекорд

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар»«Байер-04» завершился со счетом 0:0.

    Пресс-служба российского клуба сообщила о том, что футболисты Мурада Мусаева суммарно пробежали 128 километра и 233 метра. Показатель стал рекордным за всю историю клуба.

    Ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене.

    «Краснодар» после 17 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко. Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    16.02.2019 18:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 февраля 2019, 14:19

      С физикой всё нормально. Похвально.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:00

      Это больше заслуга тренерского штаба ,который так хорошо подготовил команду к важной игре функционально.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 февраля 2019, 10:12

      По усам текло, а в ворота не попало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 17 февраля 2019, 07:43

      Поэтому смотрелись с немцами почти на равных.Если нет выдающегося мастерства нужно компенсировать выдающимся движением.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 февраля 2019, 19:50

      а толку нет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 16 февраля 2019, 18:53

      ждем ответной игры и результата, по физике хорошо набегали.

      6
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > portero 16 февраля 2019, 21:15

      Осталось решить вопрос с "математикой"! Цифры нужны на табло!

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2019, 18:42

      Мой тренер по поводу подобных рекордов всегда говорил :"А х..ли толку, смотри на табло!"

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