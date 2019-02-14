Лига чемпионов. «Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» на «Уэмбли»

В игре Боруссии наметился спад. В отсутствии ведущих игроков Тоттенхэм сумел одержать крупную победу. Сон красавчик.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Боруссией» закончился со счетом 3:0 в пользу.
Голы на счету нападающего Хын-Мин Сона, защитника Яна Вертонгена и нападающего Фернандо Льоренте.
Для 26-летнего южнокорейца мяч стал девятым в ворота дортмундцев за 11 матчей. «Боруссии» он забил больше, чем любому другому клубу в карьере.
Ответная встреча состоится 5 марта на «Сигнал Идуна Парк».
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Тоттенхэм (Англия) – Боруссия (Германия) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сон, 47; 2:0 – Вертонген, 83; 3:0 – Льоренте, 86.