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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» на «Уэмбли»

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Боруссией» закончился со счетом 3:0 в пользу.

    Голы на счету нападающего Хын-Мин Сона, защитника Яна Вертонгена и нападающего Фернандо Льоренте.

    Для 26-летнего южнокорейца мяч стал девятым в ворота дортмундцев за 11 матчей. «Боруссии» он забил больше, чем любому другому клубу в карьере.

    Ответная встреча состоится 5 марта на «Сигнал Идуна Парк».

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Тоттенхэм (Англия) – Боруссия (Германия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сон, 47; 2:0 – Вертонген, 83; 3:0 – Льоренте, 86.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    14.02.2019 00:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:35

      В игре Боруссии наметился спад. В отсутствии ведущих игроков Тоттенхэм сумел одержать крупную победу. Сон красавчик.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:35

      Похоже, что "шмели" отлетались... В защите и по физике во втором тайме уже не выдерживают напряжения матча. Третью игру подряд пропускают по 3 мяча. Так могу "пролететь" и с чемпионством в национальном чемпионате.

      3
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      Рейтинг: +137

      coocoo 14 февраля 2019, 07:43

      Тотенхэм играл по записям Моуриньо, Боруссия играла трусовато плюс судейство Лаоса, как итог 0-3

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 06:49

      Игра показала, что даже один Ройс для БД важнее, чем Кейн и Али вместе взятые для ТТХ. Можно достаточно уверенно говорить, что ПСЖ, Реал и ТТХ уже в следующей стадии. Приличный задел в гостях.

      3
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      Рейтинг: +10

      petrov233 14 февраля 2019, 02:48

      Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://ezdabezkamer.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 14 февраля 2019, 01:47

      тоттенхем красавчики продолжаем дальше

      1
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 14 февраля 2019, 01:01

      Боруссия в этом сезоне хороша, будет жалко вылет в 1/8...

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      Рейтинг: +187

      teodogat > Koshkin@myshkyn 14 февраля 2019, 01:24

      Хороша только среди никакущих клубов из бундеслиги, да и то как следует не смогли воспользоваться баварским кризисом, только на 5 очков оторвались... Фавр ли великий тренер? Что то не помню чтобы он с Гладбахом выиграл бундеслигу, не говоря уже про успехи в Европе... Состав тоже посредственный, один Витсель за всех не сыграет.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 февраля 2019, 00:56

      Не сказать что не неожиданно но не ожидал что Дортмунд так плохо сыграют . Сонг космос.

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