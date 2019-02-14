Лига чемпионов. «Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» на «Уэмбли»

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Боруссией» закончился со счетом 3:0 в пользу.

Голы на счету нападающего Хын-Мин Сона, защитника Яна Вертонгена и нападающего Фернандо Льоренте.

Для 26-летнего южнокорейца мяч стал девятым в ворота дортмундцев за 11 матчей. «Боруссии» он забил больше, чем любому другому клубу в карьере.

Ответная встреча состоится 5 марта на «Сигнал Идуна Парк».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Тоттенхэм (Англия) – Боруссия (Германия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сон, 47; 2:0 – Вертонген, 83; 3:0 – Льоренте, 86.

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