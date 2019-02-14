9-й гол Сона «Боруссии» – больше, чем другим соперникам за всю карьеру

«Тоттенхэм» принимает «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 62 минута).

На 47 минуте счеты открыл нападающий лондонцев Хын-Мин Сон.

Мяч стал для него девятым против клуба из Дортмунда в 11-м матче. С 2010 по 2013 год игрок сборной Южной Кореи выступал за «Гамбург», с 2013 по 2015 – за «Байер». «Боруссии» форвард забил больше, чем любому другому сопернику в карьере.

Следить за событиями встречи на «Уэмбли» можно здесь.