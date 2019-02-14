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    9-й гол Сона «Боруссии» – больше, чем другим соперникам за всю карьеру

    «Тоттенхэм» принимает «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 62 минута).

    На 47 минуте счеты открыл нападающий лондонцев Хын-Мин Сон.

    Мяч стал для него девятым против клуба из Дортмунда в 11-м матче. С 2010 по 2013 год игрок сборной Южной Кореи выступал за «Гамбург», с 2013 по 2015 – за «Байер». «Боруссии» форвард забил больше, чем любому другому сопернику в карьере.

    Следить за событиями встречи на «Уэмбли» можно здесь.

    Источник: Gracenote Live

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    14.02.2019 00:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:11

      Боруссии будет сниться не только Сон, но и весь этот матч. "Шмели" жужжат первый тайм, а во втором уже крылья устают и третий матч подряд команда пропускает 3 гола в свои ворота.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 14 февраля 2019, 00:51

      Спад Боруссии начался с Айнтрахта - первый тайм на отл, второй провал, далее Вердер, далее Хоффенхайм и вот Тоттенхэм!!! Команда вторые таймы не играет!!!! Отвечаю, хоть и болею за Дортмунд - просрут чемпионство!!!!

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