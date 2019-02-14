9-й гол Сона «Боруссии» – больше, чем другим соперникам за всю карьеру

Боруссии будет сниться не только Сон, но и весь этот матч. "Шмели" жужжат первый тайм, а во втором уже крылья устают и третий матч подряд команда пропускает 3 гола в свои ворота.
«Тоттенхэм» принимает «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 62 минута).
На 47 минуте счеты открыл нападающий лондонцев Хын-Мин Сон.
Мяч стал для него девятым против клуба из Дортмунда в 11-м матче. С 2010 по 2013 год игрок сборной Южной Кореи выступал за «Гамбург», с 2013 по 2015 – за «Байер». «Боруссии» форвард забил больше, чем любому другому сопернику в карьере.
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