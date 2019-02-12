Лига Европы. «Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф, Мак не забил пенальти

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» завершился победой турецкого клуба – 1:0.

На 21 минуте забил нападающий стамбульцев Ислам Слимани. Полузащитник гостей Роберт Мак не реализовал пенальти на 44 минуте.

Ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Фенербахче (Турция) – Зенит (Россия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Слимани, 21.

«Фенербахче»: Текин, Исла, Шкртел, Чифтпынар, Калдырым, Жаилсон, Топал, Эльмас (Айю, 72), Мозес (Потук, 84), Слимани, Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Краневиттер, Дриусси (Азмун, 74), Набиуллин (Смольников, 61), Мак (Маркизио, 85), Дзюба, Барриос, Эрнани, Ракицкий.

Предупреждения: Исла, 14; Чифтпынар, 41 – Ракицкий, 5; Анюков, 40; Мак, 68.

Незабытые пенальти: нет – Мак, 44.

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