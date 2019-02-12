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    Лига Европы. «Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче плей-офф, Мак не забил пенальти

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» завершился победой турецкого клуба – 1:0.

    На 21 минуте забил нападающий стамбульцев Ислам Слимани. Полузащитник гостей Роберт Мак не реализовал пенальти на 44 минуте.

    Ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Фенербахче (Турция) – Зенит (Россия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Слимани, 21.

    «Фенербахче»: Текин, Исла, Шкртел, Чифтпынар, Калдырым, Жаилсон, Топал, Эльмас (Айю, 72), Мозес (Потук, 84), Слимани, Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2).

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Краневиттер, Дриусси (Азмун, 74), Набиуллин (Смольников, 61), Мак (Маркизио, 85), Дзюба, Барриос, Эрнани, Ракицкий.

    Предупреждения: Исла, 14; Чифтпынар, 41 – Ракицкий, 5; Анюков, 40; Мак, 68.

    Незабытые пенальти: нет – Мак, 44.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    12.02.2019 22:47
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    Комментарии61
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 12:38

      Ничего страшного не произошло. В ответной игре победить Фенербахче с нужным счетом ,будет Зениту по силам.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > zigbert 13 февраля 2019, 16:58

      пусть будет 8 : 1 ... )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > SPACE TRUCKIN 13 февраля 2019, 17:11

      Да этот результат запомнится надолго.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 13 февраля 2019, 10:42

      а я думаю, в питере возьмем свое и пройдем фенер..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 февраля 2019, 10:10

      Такое чувство, что в Зените забивать должен только Дзюба. Отдают на него пас и ждут, что он пройдёт вперёд и забьёт. Дзюба не в форме - результат налицо. Помощи Дзюбе - вообще никакой.
      Понравилась физуха. Что-что, а Фенер сдох к 60-й минуте, в отличие от игроков Зенита.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 13 февраля 2019, 10:01

      Надо Кокошу на 2 часа отпустить погулять с Бутырки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 13 февраля 2019, 09:34

      Стыдно снова стране за баклажанов!

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 февраля 2019, 09:05

      н-да...получаться стало более менее во 2-м тайме, когда турки набегались...думаю,Зениту по силам пройти Фенер - только в атаке бы поразнообразней - уж очень предсказуемы забросы на Дзюбу...

      5
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 13 февраля 2019, 07:57

      Лунтик очень хорошо смотрелся. Центра почти не видно, нет того кто бы мог пройти и выложить, обострения в основном шло от Ракицкого. Качественный игрок. Ждём ответку.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 13 февраля 2019, 07:52

      Удивительно, команда пусть даже и с исторически именитым логотипом, но находящаяся в подвалах турнирной таблицы, признаем выглядела к сожалению сильнее Зенита, а Вальбуена, Мозес, Шкртел, полностью съевший нашего Дзюбу, конечно уже прошли пик своей игровой карьеры, но выглядели намного мобильнее, тактически и технически большинства игроков Зенита. Увы, к сожалению и Ракицкий совсем не Тимощук. И еше- может быть Семаку стоит пересмотреть тактику, которая может перейти в стратегию, простых закидонов мяча на Дзюбу. Зениту последнее время благоволит футбольная фортуна в домашних играх- надежда на нее и 12 игрока-болельщиков команды.

      4
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      Рейтинг: +126

      ilich_16 13 февраля 2019, 07:43

      Мне с учётом того что был большой перерыв игра понравилась, ещё бы забили и было бы норм

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 февраля 2019, 05:31

      Результат позволяет надеяться на положительный итог для нас по сумме двух встреч.По игре было видно что Питеру не хватает игрока способного дать вразумительный последний пас на Дзюбу или Азмуна.Нападающие были на голодном пайке.Отсюда мало ударов по воротам - соответственно мало шансов.Да и защитники турок сыграли довольно-таки цепко.Понравился Ракицкий.Украинец однозначно удачное приобретение для Зенита.Хорош был и Барриос.Остальные могли бы сыграть и поярче.Хотя больших претензий по игре к ним вроде как и нет.Турки по сути не показали ничего такого что могло поставить их выше чем питерцев.У Зенита есть неплохой шанс пройти османов.Жаль что не смогли забить в гостях.Но тут уж Текин сыграл выше всяких похвал.Удачи нашим в ответном матче!

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