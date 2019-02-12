Семак: «Игра с «Фенербахче» – первая официальная, будут сложности. Надеюсь, сыграем хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Заявка была ограниченная, мы могли дозаявить только троих игроков на Лигу Европы. И новички пришли поздновато, чтобы можно было их подготовить до нормального функционального состояния.

Имеем то, что имеем. Остальные игроки нормально готовы физически, но мы понимаем, что это первая официальная игра, так что будут определенные сложности. Рад, что наконец-то возобновляются официальные матчи. Надеюсь, сегодня сыграем хорошо.

Мы будем играть не по схеме 4-3-3, как указал УЕФА. Краневиттер будет играть чуть глубже, он будет действовать с Барриосом в опорной зоне. Дриусси – выше, а Эрнани – слева. По крайней мере, так начнем. Шумные турецкие фанаты? Настоящие болельщики всегда поддерживают команду, независимо от того на каком месте она находится.

Успех – понятие временное, а любовь к команде – это на всю жизнь, что они и подчеркивают. Думаю, футболистам приятно играть в такой атмосфере», – «Чемпионат» цитирует Семака в эфире «Матч ТВ».

В Стамбуле идет 23 минута встречи, счет 1:0 в пользу турецкого клуба. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.