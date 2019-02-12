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    Семак: «Игра с «Фенербахче» – первая официальная, будут сложности. Надеюсь, сыграем хорошо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Заявка была ограниченная, мы могли дозаявить только троих игроков на Лигу Европы. И новички пришли поздновато, чтобы можно было их подготовить до нормального функционального состояния.

    Имеем то, что имеем. Остальные игроки нормально готовы физически, но мы понимаем, что это первая официальная игра, так что будут определенные сложности. Рад, что наконец-то возобновляются официальные матчи. Надеюсь, сегодня сыграем хорошо.

    Мы будем играть не по схеме 4-3-3, как указал УЕФА. Краневиттер будет играть чуть глубже, он будет действовать с Барриосом в опорной зоне. Дриусси – выше, а Эрнани – слева. По крайней мере, так начнем. Шумные турецкие фанаты? Настоящие болельщики всегда поддерживают команду, независимо от того на каком месте она находится.

    Успех – понятие временное, а любовь к команде – это на всю жизнь, что они и подчеркивают. Думаю, футболистам приятно играть в такой атмосфере», – «Чемпионат» цитирует Семака в эфире «Матч ТВ».

    В Стамбуле идет 23 минута встречи, счет 1:0 в пользу турецкого клуба. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2019 21:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 февраля 2019, 08:46

      У главного тренера нет никакой четкой позиции - Он типа надеется, но есть проблемы, все плохо, но мы постараемся.... Не рыба не мясо. И все это потом вываливается на поле.

      0
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      Рейтинг: +3

      jin0 12 февраля 2019, 22:15

      Еcли делаете стaвки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 февраля 2019, 21:48

      Схема схемой, но почему Мак бил пенальти, с каких пор он штатный пенальтист ?

      5
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      Рейтинг: +151

      platinum93 > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 21:50

      полностью согласен, братух, я когда увидел кто бьет, понял что быть беде, а этот гол бы очень помог, даже если 3:1 будет по итогу, но мяч очень важен был бы перед ответной встречей

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > platinum93 12 февраля 2019, 21:56

      Я уже не раз писал на ветке, что мне эта ЛЕ на фиг не нужна, она Зениту только будет в тягость, если он дальше пройдёт. Команды нет, игры тоже, а надо готовиться к весенней части футбола и финишировать на 1-2-ом месте, чтобы попасть в групповой этап ЛЧ на прямую. А тут вопросы и по составу и по схеме игры. Краневиттер сидел на лавке всё время, а тут в основе на пару с Барриосом в опорной зоне, да ещё и Эрнани из этого ряда.

      3
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      Рейтинг: +151

      platinum93 > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 22:00

      согласен, я тоже придерживаюсь такого мнения, что мы если продолжим в ЛЕ участвовать, то по чемпионату в тягость пойдем, с постоянными играми через каждые три дня, но достойно сыграть все равно нужно

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > platinum93 12 февраля 2019, 22:03

      Я об этом уже с болельщиком ЦСКА сегодня дискутировал.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2019, 21:33

      Хорошо что Дюков будет президентом РФС!!!)))))

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 12 февраля 2019, 21:33

      у семака то сложно то играков у него мало.пора на выход

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