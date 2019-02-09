Агент Жамалетдинова: «После интервью Тимура ЦСКА не ставит на нем крест. Игрок не виноват»

Агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова Александр Маньяков прокомментировал интервью футболиста польскому журналисту. Представитель уже обсудил вышедший в свет материал с ЦСКА, который владеет правами на форварда.

Футболист жаловался, что Леонид Слуцкий его не любит, а также заявил, что не расстроился из-за окончания карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

– Как ЦСКА отреагировал на интервью?

– Сегодня разговаривал с представителем клуба. Беседа прошла в нормальном формате. Просто обменялись мнениями. Все по-доброму обсудили.

Я думаю, что проблем никаких нет, мы друг друга поняли. В ЦСКА никто крест на Тимуре не ставит. Он воспитанник. Про клуб ни одного плохого слова не сказал.

А то, что неправильно передали эмоциональную сторону интервью… Ну это же не вина футболиста. Просто надо в следующий раз быть внимательным, правильнее формулировать свои мысли и брать материал на вычитку.

Жамалетдинов дебютировал за основной состав ЦСКА 9 апреля 2017 года в матче с «Краснодаром» (1:1), выйдя на поле на 90-й минуте

Всего форвард провел за первую команду красно-синих 41 неполный матч, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Братья Березуцкие сейчас тренируют «Витесс».

Первое достижение Жамалетдинова в Польше – скандальное интервью. Разбираемся