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    Агент Жамалетдинова: «После интервью Тимура ЦСКА не ставит на нем крест. Игрок не виноват»

    Агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова Александр Маньяков прокомментировал интервью футболиста польскому журналисту. Представитель уже обсудил вышедший в свет материал с ЦСКА, который владеет правами на форварда.

    Футболист жаловался, что Леонид Слуцкий его не любит, а также заявил, что не расстроился из-за окончания карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

    – Как ЦСКА отреагировал на интервью?

    – Сегодня разговаривал с представителем клуба. Беседа прошла в нормальном формате. Просто обменялись мнениями. Все по-доброму обсудили.

    Я думаю, что проблем никаких нет, мы друг друга поняли. В ЦСКА никто крест на Тимуре не ставит. Он воспитанник. Про клуб ни одного плохого слова не сказал.

    А то, что неправильно передали эмоциональную сторону интервью… Ну это же не вина футболиста. Просто надо в следующий раз быть внимательным, правильнее формулировать свои мысли и брать материал на вычитку.

    • Жамалетдинов дебютировал за основной состав ЦСКА 9 апреля 2017 года в матче с «Краснодаром» (1:1), выйдя на поле на 90-й минуте
    • Всего форвард провел за первую команду красно-синих 41 неполный матч, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Братья Березуцкие сейчас тренируют «Витесс».

    Первое достижение Жамалетдинова в Польше – скандальное интервью. Разбираемся

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2019 13:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 февраля 2019, 14:35

      На словах может и не ставит крест, а на деле посмотрим. Обычно Бабай вынос сора из избы не прощает, яркий тому пример - Ткачев, вечно скитающийся по арендам

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 16:30

      У нас не мало и среди опытных игроков тех, кого не видно на футбольном поле, но зато в интернете и в разных СМИ они очень заметны...

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 09:54

      А не заметил ли ты такую тенденцию- как только только футболисты, ну и вообще-то и к спортсменам это относится, особенно к молодым, начинают часто светиться в медиапространстве , то у большинства результаты сильно идут вниз.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 10 февраля 2019, 10:04

      Да по разному бывает. У меня ведь большой спортивный стаж. Закономерности тут нет, но у многих спортсменов из разных видов спорта, любителей поговорить, раздавать интервью, светиться в интернете и в разных СМИ, безусловно результаты расти не будут и мастерства не прибавится. Если рядом нет опытного тренера и наставника, многие начинают "ловить звезду", мелькать на ТВ, в разных программах и шоу и как спортсмены заканчиваются. А с приходом интернета многие от туда и не вылазят.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 10 февраля 2019, 10:20

      Очень уважительно отношусь к профессиональным спортсменам Советского периода , мне кажется ранее спортсмены добившиеся определенных результатов под влиянием тренеров, наставников , старших друзей , знали , что если ты лицо публичное - на тебя смотрят слишком много людей, и по твоим высказываниям , репликам делают вывод не только о тебе , но и виде спорта который по идее должен пропагандировать, а не говорить - мы вам ничего не должны.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 10 февраля 2019, 10:31

      Ну так другое общество было, воспитание и отношение. Спортсмены добившиеся больших результатов и побед не были обделены вниманием. Государственные награды, почёт и уважение было, не баловали деньгами, но квартиры получали, а машины покупали. Сейчас балуют большими деньгами спортсменов в игровых видах спорта, чемпионы и призёры ОИ помимо больших денежных средств от государства, ещё и от местных федераций и ведомств получают, дорогие авто в подарок, потом их продают. Для многих это средство решить свой квартирный вопрос и улучшить материальное благополучие. Но материальная сторона здесь больше превалирует, чем выступление за свою страну, как было раньше. Тогда одна беда была, ребята многие спивались будучи в спорте, а особенно по окончании. И многие плохо заканчивали не имея хорошей профессии и не находили себя вне спорта. Сейчас меркантильность, вседозволенность, отсутствие тормозов и привело некоторых в СИЗО.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 февраля 2019, 16:29

      Что значит Слуцкер разлюбил? Поясни пожалуйста.

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 9 февраля 2019, 16:17

      У пшеков самое место

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 февраля 2019, 15:06

      Ну ты Агент ты и бери на вычитку че твой Тимур несет..)) а то вот так приходится сразу суетиться, встречаться с представителями клуба))

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