«Нант» выпустил видеоролик в память о Сале

Жалко , до этого не знал его . Но за недели до происшествия смотрел отрывки чемпионата Франции , и он забит там 2 года . Понравился ещё тогда , думал буду за ним следить . Но увы , теперь он следит за всеми .
Форварда Эмилиано Салу официально признали погибшим. «Нант», за который аргентинец выступал с 2015 года, выпустил видео в память о футболисте.
В чемпионате Франции Сала провел за желто-зеленых 117 матчей, забил 42 гола. Трофеев за свою карьеру игрок не брал.
- Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января.
- Вместе с аргентинцем погиб пилот Дэвид Айбботсон.
- Сале было 28 лет.
#RIPSala pic.twitter.com/xj078AvVms— FC Nantes (@FCNantes) 8 февраля 2019 г.
Каким мы запомним Эмилиано Салу