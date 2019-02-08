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    «Нант» выпустил видеоролик в память о Сале

    Форварда Эмилиано Салу официально признали погибшим. «Нант», за который аргентинец выступал с 2015 года, выпустил видео в память о футболисте.

    В чемпионате Франции Сала провел за желто-зеленых 117 матчей, забил 42 гола. Трофеев за свою карьеру игрок не брал.

    • Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января.
    • Вместе с аргентинцем погиб пилот Дэвид Айбботсон.
    • Сале было 28 лет.

    Сала погиб

    Каким мы запомним Эмилиано Салу

    Источник: Твиттер «Нанта»

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    08.02.2019 21:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1902

      lek! 8 февраля 2019, 22:29

      Жалко , до этого не знал его . Но за недели до происшествия смотрел отрывки чемпионата Франции , и он забит там 2 года . Понравился ещё тогда , думал буду за ним следить . Но увы , теперь он следит за всеми .

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