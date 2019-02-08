«Нант» выпустил видеоролик в память о Сале

Форварда Эмилиано Салу официально признали погибшим. «Нант», за который аргентинец выступал с 2015 года, выпустил видео в память о футболисте.

В чемпионате Франции Сала провел за желто-зеленых 117 матчей, забил 42 гола. Трофеев за свою карьеру игрок не брал.

Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января.

Вместе с аргентинцем погиб пилот Дэвид Айбботсон .

. Сале было 28 лет.

Сала погиб

Каким мы запомним Эмилиано Салу