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    Уткин: «Контракт Салы, как и любой другой, предусматривал, что игрок может умереть»

    Спортивный комментатор Василий Уткин поделился видением ситуации вокруг трансфера погибшего форварда Эмилиано Салы. «Кардифф» должен заплатить «Нанту» за футболиста 17 миллионов евро.

    «Сделка состоялась и была застрахована. В каждом контракте существует представление о том, что игрок может умереть. Все это предусматривается. Так что теперь мы видим нечто вроде наследственного спора», – сказал Уткин.

    • Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января.
    • Вместе с аргентинцем погиб пилот Дэвид Айбботсон.
    • Сале было 28 лет.

    Сала погиб

    Каким мы запомним Эмилиано Салу

    Источник: YouTube-канал «Эхо Москвы»

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    08.02.2019 20:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 11 февраля 2019, 18:11

      Уткин наверное присутствовал при подписании контракта!

      0
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      Рейтинг: -27

      kostinegor 9 февраля 2019, 03:52

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://ocn.pt/WW8P

      -2
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 8 февраля 2019, 23:07

      Вася проснулся.они и без тебя знают, что и как.человека жаль.деньги второстипенно.как же,знатоком всего, не выставить себя, да Василий)?

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 февраля 2019, 21:51

      Вася свечку наверное держал, когда контракт подписывали

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 февраля 2019, 21:07

      Вуася а ты откудо

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