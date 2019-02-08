Уткин: «Контракт Салы, как и любой другой, предусматривал, что игрок может умереть»

Уткин наверное присутствовал при подписании контракта!
Спортивный комментатор Василий Уткин поделился видением ситуации вокруг трансфера погибшего форварда Эмилиано Салы. «Кардифф» должен заплатить «Нанту» за футболиста 17 миллионов евро.
«Сделка состоялась и была застрахована. В каждом контракте существует представление о том, что игрок может умереть. Все это предусматривается. Так что теперь мы видим нечто вроде наследственного спора», – сказал Уткин.
- Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января.
- Вместе с аргентинцем погиб пилот Дэвид Айбботсон.
- Сале было 28 лет.
Каким мы запомним Эмилиано Салу