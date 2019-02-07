Председатель «Кардиффа»: «Заплатим «Нанту» за трансфер Салы, когда посчитаем, что пришло время»

Председатель «Кардиффа» Мехмет Далман заверил, что клуб выполнит все обязательства перед «Нантом» по трансферу нападающего Эмилиано Салы, когда настанет подходящее время.

Ранее стало известно, что французский клуб потребовал заплатить 17 миллионов евро за переход аргентинца. Эта сделка – самая дорогая в истории «Кардиффа».

28-летний футболист перешел в валлийскую команду 20 января, после чего вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Обратно в Уэльс форвард вылетел на частном самолете, который пропал, не достигнув места назначения.

На днях обломки самолета были найдены на дне пролива Ла-Манш. В них также было обнаружено тело, которое сегодня удалось извлечь на поверхность. Кому оно принадлежит, не сообщается.

«Единственное, что я могу сказать (потому что это деликатная тема) – это то, что ваши слова являются правдой [о том, что «Кардифф» не заплатил первый взнос за трансфер]. И, честно говоря, в настоящее время я не хочу больше ничего говорить.

Почему мы до сих пор не заплатили? Первая причина заключается в том, что тело еще не достали [интервью Далмана вышло раньше, чем тело извлекли из самолета]. Мы должны проявлять уважение к семье. Идет процесс извлечения самолета. Нам еще рано комментировать.

Мы заплатим, когда посчитаем, что пришло время это сделать. Не думаю, что в «Кардифф» кто-то сказал, что мы не будем платить», – сказал Далман.