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    Председатель «Кардиффа»: «Заплатим «Нанту» за трансфер Салы, когда посчитаем, что пришло время»

    Председатель «Кардиффа» Мехмет Далман заверил, что клуб выполнит все обязательства перед «Нантом» по трансферу нападающего Эмилиано Салы, когда настанет подходящее время.

    Ранее стало известно, что французский клуб потребовал заплатить 17 миллионов евро за переход аргентинца. Эта сделка – самая дорогая в истории «Кардиффа».

    28-летний футболист перешел в валлийскую команду 20 января, после чего вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Обратно в Уэльс форвард вылетел на частном самолете, который пропал, не достигнув места назначения.

    На днях обломки самолета были найдены на дне пролива Ла-Манш. В них также было обнаружено тело, которое сегодня удалось извлечь на поверхность. Кому оно принадлежит, не сообщается.

    «Единственное, что я могу сказать (потому что это деликатная тема) – это то, что ваши слова являются правдой [о том, что «Кардифф» не заплатил первый взнос за трансфер]. И, честно говоря, в настоящее время я не хочу больше ничего говорить.

    Почему мы до сих пор не заплатили? Первая причина заключается в том, что тело еще не достали [интервью Далмана вышло раньше, чем тело извлекли из самолета]. Мы должны проявлять уважение к семье. Идет процесс извлечения самолета. Нам еще рано комментировать.

    Мы заплатим, когда посчитаем, что пришло время это сделать. Не думаю, что в «Кардифф» кто-то сказал, что мы не будем платить», – сказал Далман.

    Источник: L’Equipe

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    07.02.2019 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 8 февраля 2019, 00:55

      Совестно брать деньги Нанту...если только, родственникам отдать всё!так бы достойно было

      0
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 8 февраля 2019, 00:53

      да как можно вообще о деньгах говорить в такой ситуации
      люди, вы что
      нант тоже конечно молодцы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 7 февраля 2019, 18:04

      Вот уроды(Кардифф)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 февраля 2019, 16:32

      По моему надо провести дополнительные переговоры. Ситуация ужасная, если бы Крадифф принадлежал шейхам вопросов нет, а так пацаны вроде не жируют и так их наказывает судьба. Кошмар, а парням Царство небесное.

      2
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 7 февраля 2019, 15:28

      ничего святого.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 14:54

      Интересно. Я угадал, что Кардифф ещё ничего не заплатил, но думал, что и не потребуется, сами знаете почему. Однако, если он по бумагам, ещё будучи живым, уже значился игроков валлийцев, то вопросов - ноль, придётся платить. Вот это Кардифф на деньги попал.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Cules2013 7 февраля 2019, 15:45

      Там потом страховая Кардифу все возместит, в контракте прописывают эти условия и страхуют футболистов.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Dgad 7 февраля 2019, 18:03

      посмотрим-посмотрим

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