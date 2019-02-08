Экс-тренер Жамалетдинова Гришин: «Я тоже не расстроился, что Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру. Зачем из-за этого расстраиваться?»

Бывший главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин оценил интервью экс-игрока команды Тимура Жамалетдинова.

Футболист пожаловался на отношение к себе со стороны Леонида Слуцкого, а также назвал специфическими людьми братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

«Что касается его слов, то он молодой парень, у него не выдержали нервы, вот и рассказал то, что знает. Можно было промолчать, но он решил так не делать, ведь каждый человек поступает так, как ему велит сердце. Я плохо знаю эту кухню и конфликт, поэтому лезть в неe совсем не хочется.

Жамалетдинов не расстроился из-за завершения карьеры Березуцкими и Игнашевича? Я тоже не расстроился из-за этого, а должен был? Зачем людям из-за такого расстраиваться? Не знаю, какие у них были отношения с Тимуром, но тут всe просто – ушли одни защитники, пришли другие, свято место пусто не бывает», – сказал Гришин, ныне тренирующий «СКА-Хабаровск».