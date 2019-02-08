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    Экс-тренер Жамалетдинова Гришин: «Я тоже не расстроился, что Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру. Зачем из-за этого расстраиваться?»

    Бывший главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин оценил интервью экс-игрока команды Тимура Жамалетдинова.

    Футболист пожаловался на отношение к себе со стороны Леонида Слуцкого, а также назвал специфическими людьми братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

    «Что касается его слов, то он молодой парень, у него не выдержали нервы, вот и рассказал то, что знает. Можно было промолчать, но он решил так не делать, ведь каждый человек поступает так, как ему велит сердце. Я плохо знаю эту кухню и конфликт, поэтому лезть в неe совсем не хочется.

    Жамалетдинов не расстроился из-за завершения карьеры Березуцкими и Игнашевича? Я тоже не расстроился из-за этого, а должен был? Зачем людям из-за такого расстраиваться? Не знаю, какие у них были отношения с Тимуром, но тут всe просто – ушли одни защитники, пришли другие, свято место пусто не бывает», – сказал Гришин, ныне тренирующий «СКА-Хабаровск».

    • Жамалетдинов дебютировал за основной состав ЦСКА 9 апреля 2017 года в матче с «Краснодаром» (1:1), выйдя на поле на 90-й минуте
    • Всего форвард провел за первую команду красно-синих 41 неполный матч, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Братья Березуцкие сейчас тренируют «Витесс».

    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2019 19:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 февраля 2019, 21:41

      щегол какой то чтото ляпнул, теперь обсуждений будет...

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 8 февраля 2019, 21:08

      А как эти пришедшие себя показали? Может, уже чемп выиграли? Или КУЕФА выиграли? Ну хотя бы кубок?

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 февраля 2019, 20:04

      Какая прелесть - одна обиженка заступается за другую)))

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 февраля 2019, 19:43

      Жаль здесь респектомера нет, как на слемданке....а то бы быстро Тимура минусанул.

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