Сборная России сыграет июньские матчи отбора к Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде

Пресс-служба сборной России объявила города, в которых команда проведет июньские игры отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

8 июня игроки Станислава Черчесова примут команду Сан-Марино на «Мордовия Арене» в Саранске.

11 июня состоится встреча с киприотами в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

Сборная России выступит в группе I, в которую также вошли команды Бельгии, Шотландии и Казахстана.

Отборочный турнир пройдет с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020. Финальная часть – с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.