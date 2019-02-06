Сборная России сыграет июньские матчи отбора к Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде

Одни слобаки значит 100% купили группу сам бы убил бы всех
Пресс-служба сборной России объявила города, в которых команда проведет июньские игры отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
8 июня игроки Станислава Черчесова примут команду Сан-Марино на «Мордовия Арене» в Саранске.
11 июня состоится встреча с киприотами в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
Сборная России выступит в группе I, в которую также вошли команды Бельгии, Шотландии и Казахстана.
Отборочный турнир пройдет с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020. Финальная часть – с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.