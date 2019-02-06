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    Сборная России сыграет июньские матчи отбора к Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде

    Пресс-служба сборной России объявила города, в которых команда проведет июньские игры отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

    8 июня игроки Станислава Черчесова примут команду Сан-Марино на «Мордовия Арене» в Саранске.

    11 июня состоится встреча с киприотами в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

    Сборная России выступит в группе I, в которую также вошли команды Бельгии, Шотландии и Казахстана.

    Отборочный турнир пройдет с 21 марта 2019 года по 31 марта 2020. Финальная часть – с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    06.02.2019 23:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 7 февраля 2019, 17:40

      Одни слобаки значит 100% купили группу сам бы убил бы всех

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 12:41

      Стадионы с хорошей инфраструктурой ,готовы принять матчи самого высокого уровня.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 08:08

      Стадионов к ЧМ много построили есть где играть. Про Волгоград и Калининград ещё не забудьте. Там можно сыграть с казахами и шотландцами.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 февраля 2019, 00:39

      Вот счастье то привалило...

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 февраля 2019, 23:17

      Ну это и не было секретом, что усатый хочет поиграть на всех стадионах, которые были на ЧМ и что игры с Кипром и Сан-Марино пройдут в Саранске и НН не было уж таким и секретом так то

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