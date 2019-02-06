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    «Милан» договорился с «Ниццей» о покупке Сен-Максимена за 20 миллионов

    Полузащитник «Ниццы» Аллен Сен-Максимен продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    По информации Sport Mediaset, «Милан» не смог завершить переговоры по 21-летнему французу в январе. Накануне стороны договорились о трансфере стоимостью 20 миллионов, который состоится в период летнего трансферного окна.

    В зимнее окно итальянский клуб купил полузащитника Лукаса Пакету у «Фламенго» и нападающего Кшиштофа Пентека и «Дженоа». Оба трансфера обошлись «россонери» в 35 миллионов евро.

    Команда Дженнаро Гаттузо после 22 туров чемпионата Италии занимает четвертое место.

    • Сен-Максимен перешел в «Ниццу» из «Монако» в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне забил шесть голов и отдал три ассиста в 23 играх.
    • Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов.

    Источник: Sport Mediaset

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    06.02.2019 00:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 07:13

      Что значит русский язык великий и могучий. Всего одна опечатка, не та буква и меняется суть. Милан купил нападающего Кшиштова Пёнтека у "Дженоа", а в тексте и "Дженоа".

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