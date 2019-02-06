«Милан» договорился с «Ниццей» о покупке Сен-Максимена за 20 миллионов

Полузащитник «Ниццы» Аллен Сен-Максимен продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Sport Mediaset, «Милан» не смог завершить переговоры по 21-летнему французу в январе. Накануне стороны договорились о трансфере стоимостью 20 миллионов, который состоится в период летнего трансферного окна.

В зимнее окно итальянский клуб купил полузащитника Лукаса Пакету у «Фламенго» и нападающего Кшиштофа Пентека и «Дженоа». Оба трансфера обошлись «россонери» в 35 миллионов евро.

Команда Дженнаро Гаттузо после 22 туров чемпионата Италии занимает четвертое место.