Что значит русский язык великий и могучий. Всего одна опечатка, не та буква и меняется суть. Милан купил нападающего Кшиштова Пёнтека у "Дженоа", а в тексте и "Дженоа".
Полузащитник «Ниццы» Аллен Сен-Максимен продолжить карьеру в чемпионате Италии.
По информации Sport Mediaset, «Милан» не смог завершить переговоры по 21-летнему французу в январе. Накануне стороны договорились о трансфере стоимостью 20 миллионов, который состоится в период летнего трансферного окна.
В зимнее окно итальянский клуб купил полузащитника Лукаса Пакету у «Фламенго» и нападающего Кшиштофа Пентека и «Дженоа». Оба трансфера обошлись «россонери» в 35 миллионов евро.
Команда Дженнаро Гаттузо после 22 туров чемпионата Италии занимает четвертое место.
- Сен-Максимен перешел в «Ниццу» из «Монако» в июле 2017 года.
- В текущем сезоне забил шесть голов и отдал три ассиста в 23 играх.
- Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов.