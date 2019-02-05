Daily Mail: Эмери получит от «Арсенала» 45 миллионов на летние трансферы

Трансферный бюджет «Арсенала» на летнее окно переходов составит 45 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сумма вытекает из заработка клуба за 2018 год, составившего 56,5 миллионов. Бюджет лондонского клуба на усиления урезали покупки полузащитника Месута Озила, нападающих Александра Лаказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.

В январе состав «канониров» пополнил только хавбек Денис Суарес. Его аренда из «Барселоны» стоимостью 2,25 миллионов фунтов рассчитана на полгода.

После 25 туров Премьер-лиги «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице. Соперник команды по 1/16 финала Лиги Европы — белорусский БАТЭ.