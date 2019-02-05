Спасатели не могут вытащить тело из самолета, на котором летел Сала

Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) подтвердил факт проведения операции по извлечению тела из самолета, на котором летел Эмилиано Сала.

24 января самолет с нападающим «Кардиффа» вылетел из Франции в Уэльс и пропал с радаров. Два дня поисков полицией Гернси не дали результата. 27 января сообщалось, что семья футболиста собрала 300 тысяч фунтов на возобновление операции.

Вчера, 4 февраля, стало известно, что а дне пролива Ла-Манш около острова Гернси были найдены обломки самолета.

«Из-за сильного течения мы можем использовать устройство [для извлечения тела] только ограниченное время каждый день. Поэтому работа идет медленно.

Вне зависимости от результатов, мы не будем делать новых заявлений, пока не поставим в известность семьи», – Sky Sports цитирует представителя AAIB.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним