Начались подводные поиски самолета Салы и пилота Айбботсона

Бог в помощь.
Ранее сообщалось, что семья футболиста Эмилиано Салы смогла собрать необходимую сумму денег, чтобы начать поиски пропавшего самолета. На воздушном судне путь из Нанта в Кардифф аргентинец держал вместе с пилотом Дэвидом Айбботсоном.
Подводные поиски начались. Нанятые водолазы заверили, что будут продолжать операцию до тех пор, пока самолет не найдут.
- Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.
- Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек.
- Сале 28 лет.