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    Начались подводные поиски самолета Салы и пилота Айбботсона

    Ранее сообщалось, что семья футболиста Эмилиано Салы смогла собрать необходимую сумму денег, чтобы начать поиски пропавшего самолета. На воздушном судне путь из Нанта в Кардифф аргентинец держал вместе с пилотом Дэвидом Айбботсоном.

    Подводные поиски начались. Нанятые водолазы заверили, что будут продолжать операцию до тех пор, пока самолет не найдут.

    • Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.
    • Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек.
    • Сале 28 лет.

    Источник: ВВС

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    03.02.2019 13:24
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