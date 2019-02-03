Начались подводные поиски самолета Салы и пилота Айбботсона

Ранее сообщалось, что семья футболиста Эмилиано Салы смогла собрать необходимую сумму денег, чтобы начать поиски пропавшего самолета. На воздушном судне путь из Нанта в Кардифф аргентинец держал вместе с пилотом Дэвидом Айбботсоном.

Подводные поиски начались. Нанятые водолазы заверили, что будут продолжать операцию до тех пор, пока самолет не найдут.