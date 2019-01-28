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    Собранных семьей Салы денег хватило, чтобы водолазы возобновили поиски пропавшего игрока и пилота

    Ранее сообщалось, что семья футболиста Эмилиано Салы собрала средства для возобновления поиска пропавшего игрока. Игрок направлялся из Нанта в Кардифф на самолете на прошлой неделе, и до сих пор нет информации о судьбе аргентинца и пилота воздушного судна.

    Собранных денег хватило для того, чтобы водолазы начали работу. Подготовка для погружений уже началась. Поиски поведут в районе Нормандских остров – в месте, где самолет пропал с радаров.

    • Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.
    • Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек.
    • Сале 28 лет.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: Goal

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    28.01.2019 20:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 28 января 2019, 21:52

      Дожили, на поиски любви надо деньги собирать.

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