Собранных семьей Салы денег хватило, чтобы водолазы возобновили поиски пропавшего игрока и пилота

Ранее сообщалось, что семья футболиста Эмилиано Салы собрала средства для возобновления поиска пропавшего игрока. Игрок направлялся из Нанта в Кардифф на самолете на прошлой неделе, и до сих пор нет информации о судьбе аргентинца и пилота воздушного судна.

Собранных денег хватило для того, чтобы водолазы начали работу. Подготовка для погружений уже началась. Поиски поведут в районе Нормандских остров – в месте, где самолет пропал с радаров.

Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.

Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек.

Сале 28 лет.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним