Тренер «Кардиффа» – о победе над «Борнмутом»: «Сала гордился бы нами»

Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок, говоря о победе в матче 25 тура АПЛ против «Борнмута» (2:0), вспомнил о форварде Эмилиано Сале, который без вести пропал, направляясь из Нанта в Кардифф – в город, где аргентинец должен был продолжить карьеру.
«Сала был с нами по ходу матча. Мы показали, что мыслями с футболистом. Полагаю, он гордился бы нами по такой игре», – сказал специалист, чьи слова приводит ВВС.
- Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.
- Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек.
- Сале 28 лет.