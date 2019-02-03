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    Тренер «Кардиффа» – о победе над «Борнмутом»: «Сала гордился бы нами»

    Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок, говоря о победе в матче 25 тура АПЛ против «Борнмута» (2:0), вспомнил о форварде Эмилиано Сале, который без вести пропал, направляясь из Нанта в Кардифф – в город, где аргентинец должен был продолжить карьеру.

    «Сала был с нами по ходу матча. Мы показали, что мыслями с футболистом. Полагаю, он гордился бы нами по такой игре», – сказал специалист, чьи слова приводит ВВС.

    • Самолет с Салой на борту исчез с радаров при перелете из Нанта в Кардифф 22 января. На данный момент официальные поиски прекращены.
    • Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек.
    • Сале 28 лет.

    Источник: ВВС

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    03.02.2019 12:45
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