Тренер «Кардиффа» – о победе над «Борнмутом»: «Сала гордился бы нами»

Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок, говоря о победе в матче 25 тура АПЛ против «Борнмута» (2:0), вспомнил о форварде Эмилиано Сале, который без вести пропал, направляясь из Нанта в Кардифф – в город, где аргентинец должен был продолжить карьеру.

«Сала был с нами по ходу матча. Мы показали, что мыслями с футболистом. Полагаю, он гордился бы нами по такой игре», – сказал специалист, чьи слова приводит ВВС.