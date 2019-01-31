Гуренко – о подозрениях своих игроков в возможной сдаче матча «Зениту»: «Не может за неделю команда так кардинально измениться»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко высказался о возможной сдаче своими игроками матча Лиги Европы «Зениту».

«Команда к ответному матчу с «Зенитом» была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали.

Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.

Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста.

Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?» – цитирует 46-летнего специалиста Прессбол.