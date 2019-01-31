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    Гуренко – о подозрениях своих игроков в возможной сдаче матча «Зениту»: «Не может за неделю команда так кардинально измениться»

    Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко высказался о возможной сдаче своими игроками матча Лиги Европы «Зениту».

    «Команда к ответному матчу с «Зенитом» была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали.

    Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.

    Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста.

    Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?» – цитирует 46-летнего специалиста Прессбол.

    • «Зенит» и «Динамо» встретились в квалификации Лиги Европы.
    • В первой игре минская команда разгромила соперника со счeтом 4:0. В ответном матче «Зенит» выиграл с результатом 8:1.

    Источник: «Прессбол»

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    31.01.2019 21:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 19:37

      А что,все может быть. У "Газпрома" денег куры не клюют, а кушать хотят все. По крайней мере, если что и прояснится, то лет эдак через 40-50.

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 3 февраля 2019, 12:26

      Игроки ПСЖ не могли так измениться, ведь они также выиграли первый матч 4:0.

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 1 февраля 2019, 06:37

      Хлеба и зрелищ))

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 31 января 2019, 23:49

      Футбол - благодатная почва для теории заговоров, потому что договорняки в нем бывают реально. Но не такие (надеюсь перипетии того матча все помнят, и все умственно здоровые люди понимают, что такое не разыграть). Гуренко, хоть и белорус, но в любом народе найдутся больные психически. Это паранойя, тот же диагноз, что и у доморощенных хейтеров Зенита, которые вот уже 11 лет с пеной у рта завывают, что отчаянный вынос Домингесом мяча из ворот на последней минуте золотой игры 2007 года в Раменском был подстроен.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 января 2019, 23:43

      Динамо не может, а Зенит может.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 31 января 2019, 22:41

      А сколько дизлайков тогда получали после того "триумфа зенитовской воли" сомневающиеся или на 100% уверенные в сливе? А сейчас оказывается : "А что , кто-то сомневался?"

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 31 января 2019, 22:00

      всем конфеты раздали а вам не досталось вот какие чудеса бывают

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 31 января 2019, 21:56

      А что были сомнения?

      6
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      Рейтинг: +182

      Parker 31 января 2019, 21:53

      Мысль может и здравая, но из Минска "письма" и быстрее доходят)))

      4
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 31 января 2019, 21:53

      Правильно! Надо! А ещё я считаю надо игроков Барсы на детектор, после того как ответку Роме с 0:4 слили!)

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