АПЛ. «Челси» пропустил четыре гола от «Борнмута» и опустился на пятое место

«Борнмут» дома обыграл «Челси» в матче 24-го тура АПЛ со счетом 4:0.

Хозяева набрали 33 очка и поднялись на десятую строчку в таблице (если «Лестер» в своем матче тура не обыграет «Ливерпуль», то «Борнмут» останется десятым). «Челси» с 47 очками опустился на пятое месте в таблице.

В другом матче «Саутгемптон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Борнмут – Челси – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кинг, 47; 2:0 – Брукс, 63; 3:0 – Кинг, 74; 4:0 – Дэниэлс, 90+5.

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Заха, 41; 1:1 – Уорд-Проуз, 77.

Удаление: нет – Заха, 87.

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