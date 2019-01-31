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    АПЛ. «Челси» пропустил четыре гола от «Борнмута» и опустился на пятое место

    «Борнмут» дома обыграл «Челси» в матче 24-го тура АПЛ со счетом 4:0.

    Хозяева набрали 33 очка и поднялись на десятую строчку в таблице (если «Лестер» в своем матче тура не обыграет «Ливерпуль», то «Борнмут» останется десятым). «Челси» с 47 очками опустился на пятое месте в таблице.

    В другом матче «Саутгемптон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Борнмут – Челси – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кинг, 47; 2:0 – Брукс, 63; 3:0 – Кинг, 74; 4:0 – Дэниэлс, 90+5.

    Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Заха, 41; 1:1 – Уорд-Проуз, 77.

    Удаление: нет – Заха, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Азар, уходи в «Реал»

    Источник: «Бомбардир»

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    31.01.2019 00:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 31 января 2019, 11:16

      Челси нечего делать в четверке пусть играет в ле .

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 09:09

      Четверо из лидирующей шестёрки споткнулись в этом туре, а "Челси" так и вовсе завалился. Там похоже бунт на корабле и начались тёрки между Сарри и отдельными игроками.

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 31 января 2019, 01:22

      Типичная ЛигоЕвропейская команда

      0
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