АПЛ. «Челси» пропустил четыре гола от «Борнмута» и опустился на пятое место

Челси нечего делать в четверке пусть играет в ле .
«Борнмут» дома обыграл «Челси» в матче 24-го тура АПЛ со счетом 4:0.
Хозяева набрали 33 очка и поднялись на десятую строчку в таблице (если «Лестер» в своем матче тура не обыграет «Ливерпуль», то «Борнмут» останется десятым). «Челси» с 47 очками опустился на пятое месте в таблице.
В другом матче «Саутгемптон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.
Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур
Голы: 1:0 – Кинг, 47; 2:0 – Брукс, 63; 3:0 – Кинг, 74; 4:0 – Дэниэлс, 90+5.
Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Заха, 41; 1:1 – Уорд-Проуз, 77.
Удаление: нет – Заха, 87.