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    АПЛ. «Арсенал» обыграл «Кардифф», «Фулхэм» и «Брайтон» забили шесть голов и другие результаты

    Голы нападающих Александра Лаказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга принесли «Арсеналу» победу над «Кардиффом» в матче 24 тура чемпионата Англии — 2:1. За гостей забил хавбек Натаниэль Мендес-Лэйнг.

    «Канониры» набрали 23 очка и сравнялись по пунктам с «Челси», но остались на пятой позиции из-за худшей результативности.

    Результаты этой и других встреч представлены ниже.

    Англия. Премьер-лига. 24 тур

    Арсенал — Кардифф — 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 — Лаказетт, 66 (с пенальти); 2:0 — Обамеянг, 83; 2:1 — Мендес-Лэйнг, 90+3.

    Вулверхэмптон — Вест Хэм — 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Сайсс, 66; 2:0 — Хименес, 80; 3:0 — Хименес, 86.

    Фулхэм — Брайтон & Хов Альбион — 4:2 (1:2)

    Голы: 0:1 — Мюррэй, 3; 0:2 — Мюррэй, 16; 1:2 — Чамберс; 2:2 — Митрович, 58; 3:2 — Митрович, 74; 4:2 — Вьетто, 79.

    Хаддерсфилд Таун — Эвертон — 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Ришарлисон, 3.

    Удаления: нет — Динь, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    30.01.2019 00:39
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