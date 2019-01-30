«Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы в аренде Тилеманса. На него претендуют 7 клубов

Он нужен "Монако" для вывода клуба из кризиса и сохранения в Лиге 1. А в летнее ТО, если надумают, то продадут за большие деньги.
«Бомбардир» со ссылкой на Niewsblad писал о планах «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «Милана» по аренде полузащитника «Монако» Юри Тилеманса.
По информации The Telegraph, на 21-летнего бельгийца также претендует «Тоттенхэм». Речь также об аренде.
Sky Sports сообщил об интересе к футболисту со стороны еще трех клубов АПЛ — «Арсенала», «Вест Хэма» и «Ньюкасла».
Тилеманс проводит второй сезон во французском клубе. У него пять голов и один ассист в 30 играх всех турниров текущего сезона.
- Сумма перехода из «Андерлехта» составила 27,2 миллиона евро.
- Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2022 года.
- Цена по Transfermarkt — 18 миллионов.