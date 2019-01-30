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    «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы в аренде Тилеманса. На него претендуют 7 клубов

    «Бомбардир» со ссылкой на Niewsblad писал о планах «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «Милана» по аренде полузащитника «Монако» Юри Тилеманса.

    По информации The Telegraph, на 21-летнего бельгийца также претендует «Тоттенхэм». Речь также об аренде.

    Sky Sports сообщил об интересе к футболисту со стороны еще трех клубов АПЛ — «Арсенала», «Вест Хэма» и «Ньюкасла».

    Тилеманс проводит второй сезон во французском клубе. У него пять голов и один ассист в 30 играх всех турниров текущего сезона.

    • Сумма перехода из «Андерлехта» составила 27,2 миллиона евро.
    • Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2022 года.
    • Цена по Transfermarkt — 18 миллионов.

    Источник: SkySports

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    30.01.2019 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 00:17

      Он нужен "Монако" для вывода клуба из кризиса и сохранения в Лиге 1. А в летнее ТО, если надумают, то продадут за большие деньги.

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