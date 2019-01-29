«Арсенал» включил пропавшего Салу в состав «Кардиффа» на встречу АПЛ

«Арсенал» начал матч 24 тура Премьер-лиги против «Кардиффа» (0:0, 3 минута).

В предматчевой брошюре лондонский клуб внес в состав соперника нападающего Эмилиано Салу.

Самолет, на котором 28-летний аргентинец летел из Франции в Уэльс пропал 24 января над Ла-Маншем, в местности Гернси. Два дня поисковой операции не дали результата.

Сообщалось, что Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо и другие игроки европейских клубов собрали 100 тысяч фунтов на возобновление операции. Поиски может профинансировать полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, с которым Сала играл за «Кан».