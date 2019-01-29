Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» включил пропавшего Салу в состав «Кардиффа» на встречу АПЛ

    «Арсенал» начал матч 24 тура Премьер-лиги против «Кардиффа» (0:0, 3 минута).

    В предматчевой брошюре лондонский клуб внес в состав соперника нападающего Эмилиано Салу.

    Самолет, на котором 28-летний аргентинец летел из Франции в Уэльс пропал 24 января над Ла-Маншем, в местности Гернси. Два дня поисковой операции не дали результата.

    Сообщалось, что Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо и другие игроки европейских клубов собрали 100 тысяч фунтов на возобновление операции. Поиски может профинансировать полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, с которым Сала играл за «Кан».

    Источник: Твиттер BT Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2019 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 30 января 2019, 01:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Включить то включил, вот только почему не выпустил...?

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 30 января 2019, 00:30

      там месси ещё бабки отстегнул на поиски!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11