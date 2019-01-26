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    «Манчестер Сити» выиграл шесть последних матчей с общим счетом 28:0

    Сегодня «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Бернли» со счетом 5:0 и вышел в следующую стадию турнира.

    Футболисты Хосепа Гвардиолы не пропускают в шести последних играх. В них команда забила 28 мячей. В пяти предыдущих играх ее соперниками были «Ротерхэм» (7:0), «Бертон» (9:0 и 1:0), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Хаддерсфилд» (3:0).

    • В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает второе место, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка.
    • В Кубке Лиги команда вышла в финал, где сыграет против «Челси».

    Источник: ActuFoot

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    26.01.2019 20:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 26 января 2019, 22:20

      Это законно вообще?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 26 января 2019, 22:09

      Машина!

      2
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