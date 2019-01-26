«Манчестер Сити» выиграл шесть последних матчей с общим счетом 28:0

Сегодня «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Бернли» со счетом 5:0 и вышел в следующую стадию турнира.

Футболисты Хосепа Гвардиолы не пропускают в шести последних играх. В них команда забила 28 мячей. В пяти предыдущих играх ее соперниками были «Ротерхэм» (7:0), «Бертон» (9:0 и 1:0), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Хаддерсфилд» (3:0).