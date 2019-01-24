Лоботка может перейти в один из клубов АПЛ. Агент игрока опроверг информацию об интересе «Зенита»  

Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка может перейти в клуб из АПЛ. Об этом сообщает в твиттере Euro United, партнер французского издания Paris United.

Футболистом интересуются «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм». По информации источника, сам игрок хочет перейти в лондонский клуб, чтобы работать с Мануэлем Пеллегрини.

Также в сообщении Euro United говорится об интересе «Зенита» к Лоботке, но агент игрока ранее опроверг эту информацию.