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    Лоботка может перейти в один из клубов АПЛ. Агент игрока опроверг информацию об интересе «Зенита»  

    Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка может перейти в клуб из АПЛ. Об этом сообщает в твиттере Euro United, партнер французского издания Paris United.

    Футболистом интересуются «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм». По информации источника, сам игрок хочет перейти в лондонский клуб, чтобы работать с Мануэлем Пеллегрини.

    Также в сообщении Euro United говорится об интересе «Зенита» к Лоботке, но агент игрока ранее опроверг эту информацию.

    • Лоботка перешел в «Сельту» из «Нордшелланда» летом 2017 года за 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за галисийскую команду 15 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Контракт игрока с «Сельтой» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Euro United

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    24.01.2019 21:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 24 января 2019, 21:20

      Он что похож на дебила переходить в болото

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