Лоботка может перейти в один из клубов АПЛ. Агент игрока опроверг информацию об интересе «Зенита»  

Он что похож на дебила переходить в болото
Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка может перейти в клуб из АПЛ. Об этом сообщает в твиттере Euro United, партнер французского издания Paris United.
Футболистом интересуются «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм». По информации источника, сам игрок хочет перейти в лондонский клуб, чтобы работать с Мануэлем Пеллегрини.
Также в сообщении Euro United говорится об интересе «Зенита» к Лоботке, но агент игрока ранее опроверг эту информацию.
- Лоботка перешел в «Сельту» из «Нордшелланда» летом 2017 года за 5 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за галисийскую команду 15 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Контракт игрока с «Сельтой» рассчитан до 2023 года.