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    Агент Лоботки опроверг новость об интересе «Зенита» к полузащитнику

    Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка не входит в сферу интересов «Зенита». О этом сообщил агент 24-летнего футболиста Бранислав Ярушек.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы могут заменить словаком Леандро Паредеса, который близок к переходу в «ПСЖ». Испанский клуб оценил хавбека в 30 миллионов евро.

    «Информация об интересе «Зенита» к Лоботке – слухи», – сказал Ярушек.

    • Лоботка перешел в «Сельту» из «Нордшелланда» летом 2017 года за 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за галисийскую команду 15 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Контракт игрока с «Сельтой» рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2019 14:53
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 23:48

      Правильно сделал, своего хумна у нас полная лавка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 20:19

      Да можно было и не опровергать, пусть трындят и стучат по клаве писарчуки, опережая друг друга в глупости, тупости и ограниченности...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 января 2019, 18:35

      Пи з даболы !

      1
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