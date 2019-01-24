Агент Лоботки опроверг новость об интересе «Зенита» к полузащитнику

Правильно сделал, своего хумна у нас полная лавка.
Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка не входит в сферу интересов «Зенита». О этом сообщил агент 24-летнего футболиста Бранислав Ярушек.
Ранее сообщалось, что петербуржцы могут заменить словаком Леандро Паредеса, который близок к переходу в «ПСЖ». Испанский клуб оценил хавбека в 30 миллионов евро.
«Информация об интересе «Зенита» к Лоботке – слухи», – сказал Ярушек.
- Лоботка перешел в «Сельту» из «Нордшелланда» летом 2017 года за 5 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за галисийскую команду 15 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Контракт игрока с «Сельтой» рассчитан до 2023 года.