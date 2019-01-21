Рейтинг претендентов на «Золотую бутсу»: Месси обошел Мбаппе и вернул себе лидерство

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вышел в единоличные лидеры в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу».

Десятка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона»): 18 мячей (*2) – 36 очков

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 17 мячей (*2) – 34 очка

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 16 мячей (*2) – 32 очка

4. Лилиу («Нымме Калью»): 31 мяч (*1) – 31 очко

5-8. Луис Суарес («Барселона»): 15 мячей (*2) – 30 очков

5-8. Паулиньо («Хеккен»): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

5-8. Закария Бегларишвили («Флора»): 30 мячей (*1) – 30 очков

5-8. Мбайе Диань («Касымпаша»): 20 мячей (*1,5) – 30 очков

9-14. Криштиану Роналду («Ювентус»): 14 мячей (*2) – 28 очков

9-14. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 14 мячей (*2) – 28 очков

9-14. Дуван Сапата («Аталанта»): 14 мячей (*2) – 28 очков

9-14. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 14 мячей (*2) – 28 очков

9-14. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): 14 мячей (*2) – 28 очков

9-14. Эдинсон Кавани («ПСЖ»): 14 мячей (*2) – 28 очков.

Количество голов, забитых игроками, умножается на коэффициент чемпионата, в котором они выступают.