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    Рейтинг претендентов на «Золотую бутсу»: Месси обошел Мбаппе и вернул себе лидерство

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси вышел в единоличные лидеры в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу».

    Десятка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

    1. Лионель Месси («Барселона»): 18 мячей (*2) – 36 очков
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 17 мячей (*2) – 34 очка
    3. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 16 мячей (*2) – 32 очка
    4. Лилиу («Нымме Калью»): 31 мяч (*1) – 31 очко
    5-8. Луис Суарес («Барселона»): 15 мячей (*2) – 30 очков
    5-8. Паулиньо («Хеккен»): 20 мячей (*1,5) – 30 очков
    5-8. Закария Бегларишвили («Флора»): 30 мячей (*1) – 30 очков
    5-8. Мбайе Диань («Касымпаша»): 20 мячей (*1,5) – 30 очков
    9-14. Криштиану Роналду («Ювентус»): 14 мячей (*2) – 28 очков
    9-14. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 14 мячей (*2) – 28 очков
    9-14. Дуван Сапата («Аталанта»): 14 мячей (*2) – 28 очков
    9-14. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 14 мячей (*2) – 28 очков
    9-14. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): 14 мячей (*2) – 28 очков
    9-14. Эдинсон Кавани («ПСЖ»): 14 мячей (*2) – 28 очков.

    Количество голов, забитых игроками, умножается на коэффициент чемпионата, в котором они выступают.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    21.01.2019 19:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 22 января 2019, 00:37

      я за Лилиу! Давай, парниша, твори историю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 23:01

      Роналду и Кейн пока далеко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 21 января 2019, 21:46

      У ПаСатиЖей с каких пор коэффициент 2??? Там никакой конкуренции!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 января 2019, 19:36

      я бы поставил франции коэффициент 1.5 из бундеслиги никого...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > 84aivengo 21 января 2019, 20:19

      Да, странно что у Франции коэф 2, за что? в ТОП-4 не входят, чемпионат не супер конкурентный, по крайней мере для ПСЖ

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > VGreen 21 января 2019, 21:57

      Так в европе топ-5 лиг. Как раз франция 5-я. С чего топ-4?

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > dolf666 22 января 2019, 00:45

      С того, что для Топ-4 выделяется 4 места в ЛЧ, а для 5-6 уже только 3 и далее меньше.
      Ну и сам как думаешь, неужто чемпионат Франции сопоставим с Ла Лигой Преьмер-Лигой Бундеслигой и Серией А? мне кажется совершенно нет, это уже уровнем ниже.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 января 2019, 19:32

      Черный лягушатник и выиграет, ПСЖ играть там не с кем, одним словом болотная лига

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Skull_Boy 21 января 2019, 20:00

      Верю в Месси

      3
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