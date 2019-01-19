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    Яшин, Комбаров, Роналду и Месси – в команде мечты полузащитника «Арсенала» Бакаева

    Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала на клубном YouTube-канале видео, в котором полузащитник Зелимхан Бакаев составил команду мечты.

    «Вратарь — Лев Яшин, так как он единственный из вратарей получил «Золотой мяч».

    Левый защитник — Марсело. Он лучший на своем фланге и творит чудеса. Слева в центре — великий защитник Паоло Мальдини, справа — Серхио Рамос, который все выиграл и забивал важные голы на последних минутах. Правый защитник — мой одноклубник Кирилл Комбаров, так как он уже много лет радует нас своим футболом.

    Левый полузащитник — Криштиану Роналду. Он один из лучших игроков за всю историю футбола, забивает много мячей. Правый центральный полузащитник — Лука Модрич. Он завоевал последний «Золотой мяч», принеся много пользы «Реалу» и сборной Хорватии.

    Левый центральный — Зинедин Зидан, который также получил «Золотой мяч» и забил сумасшедший мяч в финале Лиги чемпионов. Правый полузащитник — Лионель Месси. Легендарный футболист, который забивает много сумасшедших мячей.

    Слева в нападении — Роналдиньо, он просто волшебник. Правый форвард — Роналдо, Зубастик. Одним словом — феномен», – сказал Бакаев.

    • «Спартак» арендовал 22-летнего воспитанника тульскому клубу до конца сезона.
    • У него пять голов и голевая передача в 18 играх сезона.

    Источник: YouTube-канал тульского «Арсенала»

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    19.01.2019 18:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 12:27

      Конечно Комбаров в этом списке из уважения. Но то что он играет лучше Дмитрия, это факт.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 20 января 2019, 04:26

      Лихо он поддел Комбарова, воткнув его в такую кампанию! Боюсь, Кирюха не поймет шутку, примет за чистую монету...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 января 2019, 22:46

      Правый защитник - МАРИО ФЕРНАНДЕС!

      Однозначно! - как говорит вервольфович...

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 19 января 2019, 22:03

      Кирилл Комбаров - видимо для того , что бы показать , что мечты не безнадежны )))

      1
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      Рейтинг: 0

      Geuyhere 19 января 2019, 21:25

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      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 19 января 2019, 21:08

      А сам Бакаев типа тренер. Срочно подарите ему PlayStation.

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 19 января 2019, 21:03

      Кроме Комбарова там должен быть еще Путин и Медведев, они нас тоже долго радуют))

      4
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