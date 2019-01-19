Яшин, Комбаров, Роналду и Месси – в команде мечты полузащитника «Арсенала» Бакаева

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала на клубном YouTube-канале видео, в котором полузащитник Зелимхан Бакаев составил команду мечты.

«Вратарь — Лев Яшин, так как он единственный из вратарей получил «Золотой мяч».

Левый защитник — Марсело. Он лучший на своем фланге и творит чудеса. Слева в центре — великий защитник Паоло Мальдини, справа — Серхио Рамос, который все выиграл и забивал важные голы на последних минутах. Правый защитник — мой одноклубник Кирилл Комбаров, так как он уже много лет радует нас своим футболом.

Левый полузащитник — Криштиану Роналду. Он один из лучших игроков за всю историю футбола, забивает много мячей. Правый центральный полузащитник — Лука Модрич. Он завоевал последний «Золотой мяч», принеся много пользы «Реалу» и сборной Хорватии.

Левый центральный — Зинедин Зидан, который также получил «Золотой мяч» и забил сумасшедший мяч в финале Лиги чемпионов. Правый полузащитник — Лионель Месси. Легендарный футболист, который забивает много сумасшедших мячей.

Слева в нападении — Роналдиньо, он просто волшебник. Правый форвард — Роналдо, Зубастик. Одним словом — феномен», – сказал Бакаев.