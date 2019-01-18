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    «Борнмут» интересовался Романом Еременко до его перехода в «Ростов»

    Клуб АПЛ «Борнмут» следил за ситуацией вокруг полузащитника Романа Еременко до его подписания контракта с «Ростовом». При этом предметных переговоров британцы не начинали.

    Контракт финна с южанами рассчитан на 2,5 года. Футболисту 31 год.

    • Последним клубом Еременко был «Спартак». В начале января он получил статус свободного агента.
    • В текущем сезоне футболист сыграл на клубном уровне семь матчей. Результативными действиями в них он не отметился.
    • Ранее финн выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин» и московский ЦСКА.

    Еременко в «Ростове» – идеальный трансфер

    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2019 16:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31

      Mr_Stepanov 18 января 2019, 22:29

      Там кокс дороже, поди.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 21:29

      Рома борнмут не пьёт, как мы в юности вермуть. Ростовское пиво по легче будет...

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 18:03

      Плохо интересовался.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 17:55

      Как бы то не было,удачи....Ростову

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 18:04

      Привет! Давненько не появлялся.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 18 января 2019, 18:08

      Привет,времени в обрез.Свое дело открыл,времени минимум.))))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 18:13

      Ясно ,сейчас главное работа с прибылью. Удачи!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 18 января 2019, 18:51

      Спасибо))))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 19:56

      Помяни татарина всуе..)
      Недавно вспоминал.
      Рад,рад,якши...)

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > shinnik 18 января 2019, 19:57

      А что вспоминал-то???))))

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 20:00

      Б.ля,за посвист молодецкий,да за разговор пи.з.децкий..
      За что ещё тебя,соловушку вспомнить...?))))

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