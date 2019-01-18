«Борнмут» интересовался Романом Еременко до его перехода в «Ростов»

Клуб АПЛ «Борнмут» следил за ситуацией вокруг полузащитника Романа Еременко до его подписания контракта с «Ростовом». При этом предметных переговоров британцы не начинали.

Контракт финна с южанами рассчитан на 2,5 года. Футболисту 31 год.

Последним клубом Еременко был «Спартак». В начале января он получил статус свободного агента.

В текущем сезоне футболист сыграл на клубном уровне семь матчей. Результативными действиями в них он не отметился.

Ранее финн выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», «Рубин» и московский ЦСКА.

Еременко в «Ростове» – идеальный трансфер