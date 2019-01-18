«Севилья» подписала Даббура, которого связывали с переходом в «Локомотив»

Пресс-служба «Севильи» на официальном сайте клуба представила нападающего Мунаса Даббура.

Футболист «Зальцбурга» завершит сезон в нынешней команде и присоединится к севильцам летом. Его контракт будет рассчитан до июня 2023 года.

По информации Football Espana, сумма трансфера 26-летнего футболиста сборной Изралия составила 15 миллионов евро.

5 января «Бомбардир» со ссылкой на ONE писал об интересе к Даббуру со стороны «Локомотива». 10 января информационное агентство ТАСС опровергло информацию о возможном трансфере.