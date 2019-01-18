Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Севилья» подписала Даббура, которого связывали с переходом в «Локомотив»

    Пресс-служба «Севильи» на официальном сайте клуба представила нападающего Мунаса Даббура.

    Футболист «Зальцбурга» завершит сезон в нынешней команде и присоединится к севильцам летом. Его контракт будет рассчитан до июня 2023 года.

    По информации Football Espana, сумма трансфера 26-летнего футболиста сборной Изралия составила 15 миллионов евро.

    5 января «Бомбардир» со ссылкой на ONE писал об интересе к Даббуру со стороны «Локомотива». 10 января информационное агентство ТАСС опровергло информацию о возможном трансфере.

    • Форвард забил 20 голов и отдал шесть результативных передач в 30 играх сезона.
    • До перехода в австрийский клуб в 2016 году на протяжении двух сезонов выступал за «Грассхоппер».

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 01:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11