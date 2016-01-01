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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Симеоне

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, как кандидата на то, чтобы возглавить команду.

    Ранее сообщалось, что в шорт-лист «МЮ» входят экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Гарет Саутгейт (сборная Англии).

    Сейчас обязанности главного тренера «Юнайтед» исполняет Уле-Гуннар Сульшер, соглашение которого истекает летом.

    • Контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до июля 2020 года. В настоящее время стороны ведут переговоры о его продлении.
    • Ранее аргентинский специалист заявлял, что хочет возглавить «Интер».

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1864

      Yev 4 минуты назад

      Было бы интересно посмотреть как этм чопорные британские извращенцы примут брутального зулигана Симеоне.

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      Рейтинг: +561

      ivan-football-fan 8 минут назад

      ... пока будут что-то или кого-то по сторонам "рассматривать"...СУЛЬШЕРА-ТО И ПОТЕРЯЮТ!))))))))

      0
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      Рейтинг: +2

      ravshan1107 40 минут назад

      Еще автобуснее станет тогда МЮ

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      Рейтинг: +167

      Санёк 17 41 минуту назад

      Вряд ли он берет за это дело

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      Рейтинг: +3563

      piligrim1986 44 минуты назад

      да пусть оле тренирует

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      Рейтинг: +1228

      Ubuntu 51 минуту назад

      Симеоне был бы идеальным вариантом для МЮ, но сейчас Сульшер делает результат, нет смысла его убирать

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      Рейтинг: +4147

      mihail200606 1 час назад

      Дайте сульшеру поработать то.. Че за суета.
      Все равно сезон прое... Уже

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      Рейтинг: +2288

      zatonn 1 час назад

      Ни в коем случае! И вообще, чем плох Сульшер?!

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