«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Симеоне

Было бы интересно посмотреть как этм чопорные британские извращенцы примут брутального зулигана Симеоне.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, как кандидата на то, чтобы возглавить команду.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист «МЮ» входят экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Гарет Саутгейт (сборная Англии).
Сейчас обязанности главного тренера «Юнайтед» исполняет Уле-Гуннар Сульшер, соглашение которого истекает летом.
- Контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до июля 2020 года. В настоящее время стороны ведут переговоры о его продлении.
- Ранее аргентинский специалист заявлял, что хочет возглавить «Интер».