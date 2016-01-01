«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Симеоне

«Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, как кандидата на то, чтобы возглавить команду.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «МЮ» входят экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Гарет Саутгейт (сборная Англии).

Сейчас обязанности главного тренера «Юнайтед» исполняет Уле-Гуннар Сульшер, соглашение которого истекает летом.