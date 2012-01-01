АПЛ. Райс за два дня до 20-летия принес «Вест Хэму» победу над «Арсеналом»

Встреча 22-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Арсенал» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На 48-й минуте защитник «молотобойцев» Деклан Райс забил с передачи экс-игрока «канониров» Самира Насри. 14-го января Райсу исполнится 20 лет.

Команда Мануэля Пеллегрини набрала 31 очко и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 41-м баллом остался на пятой строчке.

Вне заявки команды из Северного Лондона на матч остался полузащитник Месут Озил. По информации Press Association, главный тренер Унаи Эмери принял решение из тактических соображений.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Райс, 48.

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