«Реал» готов заплатить 30 миллионов за второго бомбардира Серии А Пентека

Во вторник, 8-го января, «Бомбардир» со ссылкой на As писал о желании «Реала» арендовать нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека. Сообщалось, что мадридский клуб планирует аренду в период зимнего окна переходов.
Согласно Telemadrid, сливочные начали переговоры по покупке 23-летнего поляка. Клуб предложил за него 30 миллионов евро. В новости As сказано, что «Дженоа» не продаст форварда дешевле, чем за 60 миллионов.
Сегодня издание Don Balon сообщило о договоренности «Реала» с нападающим «Интера» Мауро Икарди.
- Пентек перешел в «Дженоа» в июле из «Краковии», подписав контракт на четыре года
- В 21-м матче сезона забил 19 голов и отдал одну результативную передачу
- 13 голов в Серии А – второй показатель сезона после Криштиану Роналду (14)