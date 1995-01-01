«Реал» готов заплатить 30 миллионов за второго бомбардира Серии А Пентека

Во вторник, 8-го января, «Бомбардир» со ссылкой на As писал о желании «Реала» арендовать нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека. Сообщалось, что мадридский клуб планирует аренду в период зимнего окна переходов.

Согласно Telemadrid, сливочные начали переговоры по покупке 23-летнего поляка. Клуб предложил за него 30 миллионов евро. В новости As сказано, что «Дженоа» не продаст форварда дешевле, чем за 60 миллионов.

Сегодня издание Don Balon сообщило о договоренности «Реала» с нападающим «Интера» Мауро Икарди.