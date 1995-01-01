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    «Реал» готов заплатить 30 миллионов за второго бомбардира Серии А Пентека

    Во вторник, 8-го января, «Бомбардир» со ссылкой на As писал о желании «Реала» арендовать нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека. Сообщалось, что мадридский клуб планирует аренду в период зимнего окна переходов.

    Согласно Telemadrid, сливочные начали переговоры по покупке 23-летнего поляка. Клуб предложил за него 30 миллионов евро. В новости As сказано, что «Дженоа» не продаст форварда дешевле, чем за 60 миллионов.

    Сегодня издание Don Balon сообщило о договоренности «Реала» с нападающим «Интера» Мауро Икарди.

    • Пентек перешел в «Дженоа» в июле из «Краковии», подписав контракт на четыре года
    • В 21-м матче сезона забил 19 голов и отдал одну результативную передачу
    • 13 голов в Серии А – второй показатель сезона после Криштиану Роналду (14)

    Источник: Telemadrid

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