Форвард «Витесса» Линссен: «Слуцкий успешно тренировал ЦСКА, но там у него были более качественные футболисты»

Нападающий «Витесса» Брайан Линссен рассказал о нюансах работы под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

«У тренера есть идеи, которые непривычны в Голландии. К примеру, мы используем зонную защиту вместо персональной опеки. Здесь это сделать непросто.

Слуцкий успешно реализовывал свои идеи в ЦСКА, но там у него были более хорошие футболисты, которые выполняли его требования за счет индивидуальных качеств. Нам это дается чуть сложнее.

Мы должны быть уверены, что во время тренировок больше действий доведем до автоматизма, потому что теперь мы иногда слишком много думаем в поле, а потом что-то идет не так», – сказал Линссен.