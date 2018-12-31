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    Форвард «Витесса» Линссен: «Слуцкий успешно тренировал ЦСКА, но там у него были более качественные футболисты»

    Нападающий «Витесса» Брайан Линссен рассказал о нюансах работы под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

    «У тренера есть идеи, которые непривычны в Голландии. К примеру, мы используем зонную защиту вместо персональной опеки. Здесь это сделать непросто.

    Слуцкий успешно реализовывал свои идеи в ЦСКА, но там у него были более хорошие футболисты, которые выполняли его требования за счет индивидуальных качеств. Нам это дается чуть сложнее.

    Мы должны быть уверены, что во время тренировок больше действий доведем до автоматизма, потому что теперь мы иногда слишком много думаем в поле, а потом что-то идет не так», – сказал Линссен.

    • Слуцкий возглавил команду из Арнема летом 2018 года.
    • После 17-ти туров «Витесс» набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие.

    Источник: Omroep Gelderland

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44188

      Рубик Докоян 10 минут назад

      Ну хоть понимание этого есть уже хорошо. За счёт коллективных и отлаженных действий будете добиваться желаемого результата при отсутствии необходимого индивидуального мастерства.

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