Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ». Бразилец забил 45 голов и сделал 24 результативные передачи

    Матч 1/32 финала Кубка Франции против «Понтиви» (4:0) стал для нападающего «ПСЖ» Неймара 50-м в составе парижского клуба.

    За это время во всех турнирах бразилец забил 45 голов и отдал 24 результативные передачи.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2022 года.
    • В этом сезоне бразилец провел за парижан во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 16 голов и отдал восемь ассистов.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5395

      Asbjorn 39 минут назад

      В чемпионате Франции играя за ПСЖ трудно столько не забить, что то доказывать нужно в Англии, там конкуренция дай боже, а не тут, где по сути чемпионат одной команды

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru