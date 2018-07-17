Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ». Бразилец забил 45 голов и сделал 24 результативные передачи

В чемпионате Франции играя за ПСЖ трудно столько не забить, что то доказывать нужно в Англии, там конкуренция дай боже, а не тут, где по сути чемпионат одной команды
Матч 1/32 финала Кубка Франции против «Понтиви» (4:0) стал для нападающего «ПСЖ» Неймара 50-м в составе парижского клуба.
За это время во всех турнирах бразилец забил 45 голов и отдал 24 результативные передачи.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2022 года.
- В этом сезоне бразилец провел за парижан во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 16 голов и отдал восемь ассистов.