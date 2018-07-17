Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «ПСЖ» подарил 120 тысяч «Понтиви», которого обыграл в Кубке Франции

    «ПСЖ» разгромил «Понтиви» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

    После игры столичный клуб поделился со своим соперником частью дохода от встречи [видимо, речь идет о призовых] в размере 120 тысяч евро.

    Также «ПСЖ» подарил «Понтиви» футболку с автографами своих футболистов.

    «Понтиви» – представитель национального дивизиона 3 любительского чемпионата Франции. Это пятая по силе лига страны.

    Источник: Paris Champions

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:52
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      cez25 2 минуты назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cez ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3389

      GoldPlayFIFARus9 6 минут назад

      Странно что тут ещё не отписались клоуны про то,что ПСЖ подкупил команду 5-го любительского дивизиона Франции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Pres Arsenal 41 минуту назад

      Футболку продадут - еще тысяч 30-50 добавится,главное нормальный аукцион сделать))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      Каменный стояк 42 минуты назад

      «Понтиви» разгромил «ПСЖ» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

      После игры «Понтиви» поделился со своим соперником частью дохода от встречи [видимо, речь идет о призовых] в размере 120 тысяч евро.

      Также «Понтиви» подарил каждому игроку «ПСЖ» пачку сигарет и пачку соли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15897

      сапёр75 55 минут назад

      Могли бы ещё и в Макдоналдс сводить ))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77055
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru