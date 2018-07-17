«ПСЖ» подарил 120 тысяч «Понтиви», которого обыграл в Кубке Франции

«ПСЖ» разгромил «Понтиви» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

После игры столичный клуб поделился со своим соперником частью дохода от встречи [видимо, речь идет о призовых] в размере 120 тысяч евро.

Также «ПСЖ» подарил «Понтиви» футболку с автографами своих футболистов.

«Понтиви» – представитель национального дивизиона 3 любительского чемпионата Франции. Это пятая по силе лига страны.