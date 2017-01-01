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    Воронин: «Самедов не заслужил к себе такого отношения со стороны «Спартака»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об уходе полузащитника Александра Самедова из «Спартака».

    – Самедов не заслужил к себе такого отношения со стороны «Спартака». У него оставалось полгода контракта. Человек отыграл на чемпионате мира, заслуженный мастер спорта. Становился чемпионом со «Спартаком», внес свою лепту в это чемпионство. Тем более Саша – воспитанник красно-белых. Неприятная история. Саша – мой друг.

    – Считаете, с такими игроками так не расстаются?

    – Если по-честному, то нет, не должны так. Это мое мнение, я его не навязываю. У человека летом заканчивается контракт. Так проводите его красиво. На стадионе, перед болельщиками. Тем более Саша этого заслужил. Сделайте все достойно, тогда никаких вопросов не возникнет. Самедов – не из тех игроков, которые создают проблемы в команде. Такой опытный человек в коллективе – только плюс для той же молодежи. Травмы у него нет, со здоровьем все нормально. Повторюсь, Саша никогда не был замечен в каких-то скандалах или еще в чем-то.

    • 5 января стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Спартак» заплатит игроку компенсацию за разрыв соглашения.
    • Самедов выступал за московский клуб с 2017 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

    Самедов обратился к болельщикам «Спартака» с прощальной речью

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4237

      Сильвербой 13 минут назад

      **...ть спецы!!! У него зарплата 150 штук евро в месяц!!! Почти лям человеку который не играет, до окончания контракта!!! Это только в Думе платят деньги людям, которые нихера не делают!!! Очнитесь, господин Воронин и глоры самедовские, вы в какой реальности живете!!!???

      1
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      Рейтинг: +1073

      giluxa1963 28 минут назад

      что тут сказать - свиньи поступили по свински

      -1
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      Рейтинг: +2865

      nik55 32 минуты назад

      Воронин---футбол работа не справляешься вот тебя и меняют на того кто будет справляться ----тем более Самедов не сказал о завершении карьеры вот когда закончит выступать Спартак устроит нормальные проводы

      0
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      Рейтинг: +973

      Manilov 40 минут назад

      Да ничего в этом нет криминального. Бизнес, есть бизнес. Его же не выкинули за шкирку за ворота, без содержания и отняв все заработанное! Стороны договорились о разрыве контракта, стало быть все довольны остались. Для команды - это появившаяся вариативность в комплектовании, а для игрока - куча времени для того, чтобы найти себе достойное продолжение карьеры, если он конечно в этом заинтересован. Уверен, что Самедов пригодится многим командам.

      0
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      Рейтинг: +3844

      subbotaspartak 42 минуты назад

      Разошлись. Теперь с Кайратом брак.
      В жизни часто бывает так.

      0
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      Рейтинг: +793

      Бухбух 1 час назад

      Типа денег мало дали за разрыв контракта? За 2 года в Спартаке он заработал больше, чем лет за 6-7 он заработал бы в Европе.

      0
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      Рейтинг: +4763

      ufos73 > Бухбух 34 минуты назад

      Типо могли еще пол года подержать, а потом проводить по человечески... Хотя похоже только ОПГ Ромашку готовы провожать с помпом, героя мля

      -1
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      Рейтинг: +2737

      порт 1 час назад

      Ну что тут можно сказать, "год свиньи".

      -3
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