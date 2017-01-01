Воронин: «Самедов не заслужил к себе такого отношения со стороны «Спартака»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об уходе полузащитника Александра Самедова из «Спартака».

– Самедов не заслужил к себе такого отношения со стороны «Спартака». У него оставалось полгода контракта. Человек отыграл на чемпионате мира, заслуженный мастер спорта. Становился чемпионом со «Спартаком», внес свою лепту в это чемпионство. Тем более Саша – воспитанник красно-белых. Неприятная история. Саша – мой друг.

– Считаете, с такими игроками так не расстаются?

– Если по-честному, то нет, не должны так. Это мое мнение, я его не навязываю. У человека летом заканчивается контракт. Так проводите его красиво. На стадионе, перед болельщиками. Тем более Саша этого заслужил. Сделайте все достойно, тогда никаких вопросов не возникнет. Самедов – не из тех игроков, которые создают проблемы в команде. Такой опытный человек в коллективе – только плюс для той же молодежи. Травмы у него нет, со здоровьем все нормально. Повторюсь, Саша никогда не был замечен в каких-то скандалах или еще в чем-то.

5 января стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Спартак» заплатит игроку компенсацию за разрыв соглашения.

Самедов выступал за московский клуб с 2017 года.

В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

Самедов обратился к болельщикам «Спартака» с прощальной речью