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    «Спартак» заплатит Самедову за досрочное расторжение контракта

    «Бомбардир» писал об уходе полузащитника Александра Самедова из «Спартака». Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

    Согласно «Спорт-Экспресс», клуб выплатит 34-летнему футболисту сумму, которую он заработал бы в следующие полгода – до срока окончания контракта.

    В текущем сезоне Самедов принял участие в 12-ти матчах красно-белых и отметился одной результативной передачей. В интервью пресс-службе воспитанник московского клуба поблагодарил руководство и болельщиков.

    • Чемпионство-2016/17 со «Спартаком» – единственное в карьере Самедова
    • Он четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок
    • Прежде выступал за «Локомотив», «Динамо» и «Москву»
    • После ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +576

      CSKA471 13 минут назад

      Непонимаю, смысл его было тогда отпускать? Сидел бы на лавочке, авось и принодился бы

      0
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      Рейтинг: +50

      jeka7777777 23 минуты назад

      Хороший игрок но уже пора
      Хотя за сборную летом отработал на полную

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3453

      Persona_non_Grata 31 минуту назад

      " Все по честному , без обмана у волшебника Сулеймана " )))

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