«Спартак» заплатит Самедову за досрочное расторжение контракта

«Бомбардир» писал об уходе полузащитника Александра Самедова из «Спартака». Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

Согласно «Спорт-Экспресс», клуб выплатит 34-летнему футболисту сумму, которую он заработал бы в следующие полгода – до срока окончания контракта.

В текущем сезоне Самедов принял участие в 12-ти матчах красно-белых и отметился одной результативной передачей. В интервью пресс-службе воспитанник московского клуба поблагодарил руководство и болельщиков.