«Спартак» заплатит Самедову за досрочное расторжение контракта

Непонимаю, смысл его было тогда отпускать? Сидел бы на лавочке, авось и принодился бы
«Бомбардир» писал об уходе полузащитника Александра Самедова из «Спартака». Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.
Согласно «Спорт-Экспресс», клуб выплатит 34-летнему футболисту сумму, которую он заработал бы в следующие полгода – до срока окончания контракта.
В текущем сезоне Самедов принял участие в 12-ти матчах красно-белых и отметился одной результативной передачей. В интервью пресс-службе воспитанник московского клуба поблагодарил руководство и болельщиков.
- Чемпионство-2016/17 со «Спартаком» – единственное в карьере Самедова
- Он четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок
- Прежде выступал за «Локомотив», «Динамо» и «Москву»
- После ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной России