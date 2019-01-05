«Спартак» расторг контракт с Самедовым по обоюдному согласию

Пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении клубом контракта с полузащитником Александром Самедовым.

34-летний игрок является воспитанником красно-белых. Он дебютировал в составе главной команды в 2002 году.

«С 2005 по 2017 год Александр выступал за другие московские клубы («Локомотив», «Москва», «Динамо» – прим. «Бомбардира»), а в 2017 триумфально вернулся в родной «Спартак» — стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Победа в РПЛ-2016/17 – единственный чемпионский титул в карьере Самедова. Он также четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.

После поражения от команды Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 футболист объявил о завершении семилетней карьеры в сборной.