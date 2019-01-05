Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «Спартак» расторг контракт с Самедовым по обоюдному согласию

    Пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении клубом контракта с полузащитником Александром Самедовым.

    34-летний игрок является воспитанником красно-белых. Он дебютировал в составе главной команды в 2002 году.

    «С 2005 по 2017 год Александр выступал за другие московские клубы («Локомотив», «Москва», «Динамо» – прим. «Бомбардира»), а в 2017 триумфально вернулся в родной «Спартак» — стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

    Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов)», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Победа в РПЛ-2016/17 – единственный чемпионский титул в карьере Самедова. Он также четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.

    После поражения от команды Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 футболист объявил о завершении семилетней карьеры в сборной.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4914

      parevg 16 минут назад

      Логично, Все-таки возраст...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24957

      Project Бабангида 16 минут назад

      одним азером с хурмой, на рынке стало больше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      Красный май 24 минуты назад

      Заплатили раза в 2 больше, чем ему по контракту полагалось, не иначе.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    77040
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru