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    Самедов – о «Спартаке» после ухода: «Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить»

    Полузащитник Александр Самедов прокомментировал расторжение контракта со «Спартаком».

    — Конечно, грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается.

    — Можете сравнить чувства, которые испытывали во время дебюта в 2002-м — и в 2017-м?

    — 16 лет назад был совсем другой «Спартак». Еще продолжалась эпоха Олега Ивановича Романцева. В 2017-м все было иначе, но от того не менее волнующе.

    — Что для вас значат два года, проведенные в «Спартаке» после возвращения?

    — Это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в «Спартаке» — большой этап в моей карьере.

    — Какой гол за красно-белых вам особенно дорог?

    — Мяч, который я забил в первом же домашнем матче после возвращения в ворота «Анжи». Мы тогда выиграли 1:0. Пожалуй, это самый памятный гол.

    — Летом прошлого года вы стали заслуженным мастером спорта. И это еще одно достижение в вашей футбольной биографии.

    — Да, выход со сборной России в четвертьфинал чемпионата мира — большое достижение. Рад, что добился этого в качестве игрока красно-белых.

    — Что можете сказать клубу и болельщикам на прощание?

    — «Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +175

      rash1959 7 минут назад

      Сам перестал играть ещё сезон назад. За что такого держать. А за прошлое спасибо. А компенсация это уже лишнее.

      0
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      Рейтинг: +33

      Звезда запаса 47 минут назад

      Его только Черчесов любит.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2099

      Добрый Бобер 59 минут назад

      Спасибо, Саша.

      1
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      Рейтинг: +17634

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Саша, ты внес свой вклад, и он весомый. Успехов тебе в дальнейшем !

      2
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      Рейтинг: +1677

      Агасфер 1 час назад

      Выпнули под бравурную мелодию.

      -1
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      Рейтинг: +10201

      DVOK68 1 час назад

      Спасибо Саша.

      1
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      Рейтинг: +802

      AЛЕКС73 1 час назад

      И тебя Саша спасибо !!!

      2
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      Рейтинг: +4175

      KLIM777 1 час назад

      до конца сезона могли бы и оставить.

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      Рейтинг: +3453

      Persona_non_Grata > KLIM777 28 минут назад

      А зачем ? Компенсацию выплатили и он может сейчас успеет с кем то еще заключить контракт .

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