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    Самедов обратился к болельщикам «Спартака» с прощальной речью

    Полузащитник Александр Самедов выступил со словами прощания в адрес фанатов «Спартака». Клуб и футболист разорвали контракт.

    «Дорогие мои болельщики! Дорогие мои друзья! Настал момент подведения итогов большого и важного этапа жизни! И на этом пути я всегда был с вами, чувствовал вашу любовь и поддержку. Вы были для меня и тылом, и мотиватором! Вы были самими преданными друзьями и самими строгими судьями! Я жил, работал, развивался, достигал успехов вместе с вами!

    Мои взлеты и падения проживались вами, как свои! Долгожданное чемпионство «Спартака» стало нашим общим завоеванием — ваша преданность и любовь давали мне силу и веру в себя! После каждого поражения благодаря вам я вставал и шeл вперeд, зная, что вы рядом!

    От всего сердца благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моeм сердце, моей жизни! И этого не отнять!!! Низкий вам поклон. Слова благодарности хочу также адресовать руководству клуба и самой народной команде России. «Спартак» — мой родной дом, буду помнить об этом всегда», – заверил игрок.

    • Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей.
    • За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).
    • Победа в РПЛ-2016/17 – единственный чемпионский титул в карьере Самедова. Он также четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.

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    Публикация от text (@19samedov84)

    Источник: Инстаграм Александра Самедова

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14886

      oyabun 30 минут назад

      Хорошо сказал. Удачи Саше в дальнейшем и спасибо за Игру!

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      Рейтинг: +1713

      lordmrv 35 минут назад

      И ты останешься в моем сердце игроком Спартака! Был мужиком, ушел мужиком.

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