Самедов обратился к болельщикам «Спартака» с прощальной речью

Полузащитник Александр Самедов выступил со словами прощания в адрес фанатов «Спартака». Клуб и футболист разорвали контракт.

«Дорогие мои болельщики! Дорогие мои друзья! Настал момент подведения итогов большого и важного этапа жизни! И на этом пути я всегда был с вами, чувствовал вашу любовь и поддержку. Вы были для меня и тылом, и мотиватором! Вы были самими преданными друзьями и самими строгими судьями! Я жил, работал, развивался, достигал успехов вместе с вами!

Мои взлеты и падения проживались вами, как свои! Долгожданное чемпионство «Спартака» стало нашим общим завоеванием — ваша преданность и любовь давали мне силу и веру в себя! После каждого поражения благодаря вам я вставал и шeл вперeд, зная, что вы рядом!

От всего сердца благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моeм сердце, моей жизни! И этого не отнять!!! Низкий вам поклон. Слова благодарности хочу также адресовать руководству клуба и самой народной команде России. «Спартак» — мой родной дом, буду помнить об этом всегда», – заверил игрок.

Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей.

За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).

Победа в РПЛ-2016/17 – единственный чемпионский титул в карьере Самедова. Он также четыре раза выиграл Кубок России, один раз – Суперкубок.