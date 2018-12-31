«Порту» согласовал контракт до конца сезона с Пепе

Бывший защитник «Реала», «Бешикташа» Пепе близок к подписанию контракта с «Порту», сообщает Yahoo Sport. Игрок заключит соглашение до конца сезона с возможностью продления.

Португальцу 35 лет. Ранее сообщалось, что Пепе может пополнить «Монако».