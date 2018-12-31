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    «Порту» согласовал контракт до конца сезона с Пепе

    Бывший защитник «Реала», «Бешикташа» Пепе близок к подписанию контракта с «Порту», сообщает Yahoo Sport. Игрок заключит соглашение до конца сезона с возможностью продления.

    Португальцу 35 лет. Ранее сообщалось, что Пепе может пополнить «Монако».

    • Пепе выступал за «Порту» с 2004 по 2007 год (64 матча в чемпионате Португалии, шесть голов).
    • Из португальского клуба он перешел в «Реал» за 30 миллионов евро, где выступал на протяжении десяти сезонов.
    • В декабре «Бомбардир» со ссылкой на Don Balon писал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси заблокировал возможный переход Пепе в каталонский клуб.

    Источник: Yahoo Sport

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