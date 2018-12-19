Месси заблокировал возможный переход Пепе в «Барселону»

Какая там Барселона ,если он скоро завершит свою карьеру.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наложил запрет на планы руководства клуба подписать центрального защитника Пепе, сообщает Don Balon.
Несколько дней назад португалец расторг контракт с «Бешикташем», к которому присоединился в июле 2017 года, и сейчас он – свободный агент. Тем не менее, Месси выступил против привлечения 35-летнего футболиста в команду из-за его возраста и его выступлений за «Реал» в прошлом. Пепе защищал цвета мадридцев с 2007 по 2017 год.
В этом сезоне защитник провел за «Бешикташ» 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи.