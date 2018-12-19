Месси заблокировал возможный переход Пепе в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наложил запрет на планы руководства клуба подписать центрального защитника Пепе, сообщает Don Balon.

Несколько дней назад португалец расторг контракт с «Бешикташем», к которому присоединился в июле 2017 года, и сейчас он – свободный агент. Тем не менее, Месси выступил против привлечения 35-летнего футболиста в команду из-за его возраста и его выступлений за «Реал» в прошлом. Пепе защищал цвета мадридцев с 2007 по 2017 год.

В этом сезоне защитник провел за «Бешикташ» 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи.