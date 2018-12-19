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    Месси заблокировал возможный переход Пепе в «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наложил запрет на планы руководства клуба подписать центрального защитника Пепе, сообщает Don Balon.

    Несколько дней назад португалец расторг контракт с «Бешикташем», к которому присоединился в июле 2017 года, и сейчас он – свободный агент. Тем не менее, Месси выступил против привлечения 35-летнего футболиста в команду из-за его возраста и его выступлений за «Реал» в прошлом. Пепе защищал цвета мадридцев с 2007 по 2017 год.

    В этом сезоне защитник провел за «Бешикташ» 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    19.12.2018 16:28
    Комментарии10
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      Рейтинг: +42098

      zigbert 20 минут назад

      Какая там Барселона ,если он скоро завершит свою карьеру.

      0
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      Рейтинг: +774

      Харченко 15 часов назад

      Это просто нелепый слух.

      2
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      Рейтинг: +39642

      Рубик Докоян 15 часов назад

      Лучше бы вы нашли мало мальски футбольно соображающего сотрудника, чтобы он блокировал такого рода нелепые фейки.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +690

      Бухбух 17 часов назад

      Похоже в Барсе Месси всё решает.

      -2
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      Рейтинг: +1046

      dinar7777dinar > Бухбух 17 часов назад

      похоже что кто то верит в эти статейки дешевые ! печально это !

      3
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      Рейтинг: +467

      Mr Abdullaev > Бухбух 15 часов назад

      Не первый не последний раз такие статейки печатают.
      Может Месси как то прокоментировал это, а СМИ от себя добавляют лишнее

      1
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      Рейтинг: +1046

      dinar7777dinar 17 часов назад

      ну дон балон мочат по черному уже ! не знают что придумать ! да если бы даже было правдой хотя (НОВОСТЬ) высосана из пальца, то уже это бревно под названием ПЕПЕ не нужно !

      1
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      Рейтинг: +64

      LERDAV. 17 часов назад

      LERDAV. КАК ЖЕ всем МЕССИ по перек ГОРЛА, ОН что Президент клуба БАРСЫ или "БУМАГА МАРАКИ" ,как сказал ГОГОЛЬ могут только чернила на ФЕЙКИ тратить. А слабо на прямую задать вопрос МЕССИ?

      -1
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      Рейтинг: +467

      Mr Abdullaev 18 часов назад

      Его Барса не купит, ему уже карьеру закончить пора, а не в Барсу по идее

      2
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      Рейтинг: +6643

      DeStar 18 часов назад

      хахахаах) что смысл новости что источник - полная жесть)

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