Record: Моуринью отказал «Бенфике»

в барселоне освободилась место переводчика... это шанс для Жозе перезагрузить карьеру )
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Бенфику». Об этом сообщает Record.
По данным источника, предложение двукратному победителю Лиги чемпионов сделал президент клуба Луис Фелипе Виейра. Моуринью ответил, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Португалию.
- Моуринью был уволен из «МЮ» 18-го декабря после двух с половиной лет работы
- С «красными дьяволами» он выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
- По данным Renascença, на должность главного тренера «орлов» также претендуют Арсен Венгер, Леонарду Жардим, Марку Силва и Жорже Жезуш