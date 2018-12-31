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    Record: Моуринью отказал «Бенфике»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Бенфику». Об этом сообщает Record.

    По данным источника, предложение двукратному победителю Лиги чемпионов сделал президент клуба Луис Фелипе Виейра. Моуринью ответил, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Португалию.

    Источник: Record

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24957

      Project Бабангида 20 минут назад

      в барселоне освободилась место переводчика... это шанс для Жозе перезагрузить карьеру )

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