Record: Моуринью отказал «Бенфике»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Бенфику». Об этом сообщает Record.

По данным источника, предложение двукратному победителю Лиги чемпионов сделал президент клуба Луис Фелипе Виейра. Моуринью ответил, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Португалию.