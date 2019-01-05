«Ювентус» готов продать Пьянича и Хедиру, чтобы вернуть Погба и подписать Рэмзи

2-го января «Бомбардир» со ссылкой на Tribalfootball писал о готовности «Ювентуса» продать двух неназванных игроков, чтобы вернуть полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

По информации Tuttosport, «бьянконери» готовы расстаться с Миралемом Пьяничем и Сами Хедирой.

Помимо Погба, туринский клуб рассчитывает на подписание хавбека Аарона Рэмзи, который в октябре объявил о том, что летом не будет продлевать контракт с «Арсеналом».

25-летний Погба в текущем сезоне забил девять голов и отдал семь результативных передач в 24-х матчах всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

Статистика 28-летнего Рэмзи – три гола и шесть голевых пасов в 24-х играх. Его оценивают в 40 миллионов.