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    «Ювентус» может продать двух полузащитников для приобретения Погба

    «Ювентус» по-прежнему надеется вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на RAI Sport, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри консультировался с руководством клуба по поводу продажи двух хавбеков, чтобы собрать средства и освободить место в центре поля для француза.

    Имена футболистов, которые могут быть проданы, пока не определены.

    Агент Погба Мино Райола находится в постоянном контакте с «Ювентусом» относительно перехода своего клиента в туринский клуб летом.

    • Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
    • В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «МЮ» 23 матча, забил девять голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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