«Ювентус» может продать двух полузащитников для приобретения Погба

«Ювентус» по-прежнему надеется вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на RAI Sport, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри консультировался с руководством клуба по поводу продажи двух хавбеков, чтобы собрать средства и освободить место в центре поля для француза.

Имена футболистов, которые могут быть проданы, пока не определены.

Агент Погба Мино Райола находится в постоянном контакте с «Ювентусом» относительно перехода своего клиента в туринский клуб летом.