«Ювентус» может продать двух полузащитников для приобретения Погба

«Ювентус» по-прежнему надеется вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на RAI Sport, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри консультировался с руководством клуба по поводу продажи двух хавбеков, чтобы собрать средства и освободить место в центре поля для француза.
Имена футболистов, которые могут быть проданы, пока не определены.
Агент Погба Мино Райола находится в постоянном контакте с «Ювентусом» относительно перехода своего клиента в туринский клуб летом.
- Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «МЮ» 23 матча, забил девять голов и сделал семь результативных передач.