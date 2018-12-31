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    Пепе близок к возвращению в «Порту»

    Свободный агент Пепе в период зимнего окна трансферов может стать игроком «Порту». Об этом сообщило португальское издание Record со ссылкой на собственные источники.

    35-летний защитник выступал за турецкий клуб с июля 2017 года. 17-го декабря 2018 года стороны расторгли соглашение.

    Пепе выступал за «Порту» с июля 2004 года по июль 2007. На его счету пять трофеев, включая два чемпионских титула и Межконтинентальный кубок. Из португальского клуба он перешел в «Реал» за 30 миллионов евро, где выступал на протяжении десяти сезонов.

    В декабре «Бомбардир» со ссылкой на Don Balon писал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси заблокировал возможный переход Пепе в каталонский клуб.

    Источник: Record

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      Бухбух 37 минут назад

      Возвращение блудного сына.

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