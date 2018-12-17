Пепе расторг контракт с «Бешикташем»

Пресс-служба «Бешикташа» сообщила о расторжении контракта с защитником Пепе.

Стороны досрочно прекратили сотрудничество, запланированное до июня 2019 года.

«Спасибо за все приложенные усилия», – говорится в обращении клуба к 35-летнему португальцу.

Пепе выступал за стамбульский клуб с июля 2017 года, когда на правах свободного агента перешел из «Реала» после 10-ти лет выступлений. В прошлом сезоне Пепе принял участие в 35-ти матчах всех турниров на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне на счету Пепе пять мячей и два голевых паса в 17-ти играх.