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    «Милан» объявил о покупке Пакеты у «Фламенго». Трансфер оценивают в 35 миллионов

    Пресс-служба «Милана» в твиттере сообщила о переходе нападающего Лукаса Пакеты из «Фламенго».

    Контракт рассчитан до июня 2023 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

    О договоренности между бразильским и итальянским клубами по переходу 21-летнего бразильца стало известно в октябре 2018 года. На него претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

    В клубном сезоне форвард забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 63-х матчах.

    После 19-ти туров Серии А команда Дженнаро Гаттузо занимает пятое место в турнирной таблице. «Россонери» не вышли в плей-офф Лиги Европы, пропустив вперед «Олимпиакос» из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Источник: Твиттер «Милана»

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +758

      Бухбух 35 минут назад

      Результативность Пакеты не соответствует сумме, заплаченной за него.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2767

      84aivengo 1 час назад

      лишь бы котом в "пакете" не оказался опять... у милана чуйка сбилась в последнее время..

      0
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