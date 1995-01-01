«Милан» объявил о покупке Пакеты у «Фламенго». Трансфер оценивают в 35 миллионов

Пресс-служба «Милана» в твиттере сообщила о переходе нападающего Лукаса Пакеты из «Фламенго».

Контракт рассчитан до июня 2023 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

О договоренности между бразильским и итальянским клубами по переходу 21-летнего бразильца стало известно в октябре 2018 года. На него претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В клубном сезоне форвард забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 63-х матчах.

После 19-ти туров Серии А команда Дженнаро Гаттузо занимает пятое место в турнирной таблице. «Россонери» не вышли в плей-офф Лиги Европы, пропустив вперед «Олимпиакос» из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.