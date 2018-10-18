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    «Фламенго» подтвердил переход Пакеты в «Милан»

    «Фламенго» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором подтвердил трансфер хавбека Лукаса Пакеты в «Милан». Переход состоится январе.

    «Многие говорили, что во второй половине сезона мы будем играть без него. Спасибо игроку и агенту, мы смогли его остановить. Мы хотели продлить контракт, повысить зарплату и увеличить сумму выкупа, но у него была мечта играть в Европе, и он хотел уйти», – сказал генеральный директор «Фламенго» Бруну Спиндель.

    Источник: Официальный сайт «Фламенго»

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    18.10.2018 00:22
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    Комментарии172
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 октября 2018, 00:06

      Мечта Пакеты осуществилась и он будет играть в Европе, а мы в ней живём и мечтаем о другом. О чём и будем вести беседу в субботний день.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 20 октября 2018, 09:16

      Толя, привет ! Просящих у Бога много -- отдающих мало...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 09:59

      (с) ...значит ему что то нужно выпросить у бога

      в десяточку..))

      привет Толик! поражаюсь как в тебе энциклопедия вмещается?
      цитатами сыпешь, как сеятель зёрна

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 10:02

      Олег доброе..! у тебя новый клиент на ветке ..? или это из старых всплыл?
      я просто не помню его

      я за минусовальщика

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 10:04

      Привет, Андрюша ! Скорей всего из старых. Заходит и минусует сынок. Вот сейчас зашёл в профиль и ещё 3 паза минуснул. )))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 10:07

      вот так вот сучность в человека проявляется )

      блин в гаражах и подъездах такие не выживают, зато в интернет для них просто питательная среда

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 10:10

      Это да. Ума много не надо, сидит и нажимает на клавиши и хрень несёт без последствий. Во дворе-то быстро на место ставили.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 11:17

      Толик, с чем сегодня Олега поздравлять будем ? есть у него сёдня праздник?)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 11:21

      жаль конечно, но двор себя начал изживать. нет той тусовки как в моё время, и уж тем более до меня. сейчас кружки по интересам

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 11:31

      Толк, мы не против что бы Оренбург тебя сегодня порадовал.
      на бумаги это заведомые три очка

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 13:34

      Подумаешь, мигрант за мечтой, да за деньгами решил стартануть в Еуропу...
      А бедный гендир "Фламенго" теперь слезами уливается, скромно подсчитывая бакшиш от сделки...)) Готов все "пакеты" продать, - ещё вырастут..))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 13:36

      Привет, честной народ!.. Доброго дня, Андрик!..))
      Сегодня 99-ая годовщина образования Войск связи!..
      С присущей мне скромностью, готов принять поздравления!..

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 20 октября 2018, 13:38

      Толя привет!..)) Оптимистичный у тебя пофигизм!..))
      (с) на фэйсе написано...
      Свою фейсу от тебя буду ныкать, а то ты всё прочитаешь и всем расскажешь!..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 20 октября 2018, 13:42

      Он никогда не писал комментов, а только минусовал, а тут засветился. Я раз ему ответил и с этого примата достаточно.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 13:45

      Да, наших дворов уже нет, с шумов, криками на спортивной площадке , играми в войнушки и всеми остальными, Вечерами бренчание под гитары с нашими дворовыми песнями. Теперь все сидят в интернете или ещё где-нибудь тусуются.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 20 октября 2018, 13:46

      Все мы повара и едоки в этой жизни. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 13:48

      Деньги для многих путеводная звезда в жизни. Едут хоть к чёрту на кулички за ними...

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 13:55

      (с) мы повара и едоки...
      Вспомнились кричалки из эпохи пионерлагерей...))
      ***
      Спасибо нам, что мы поели,
      А приготовить может каждый!.))
      ***
      Мы проголодались страшно,
      Что поесть уже не важно.
      Мы съедаем все подряд.
      Вот такой у нас отряд!..
      ***
      Спасибо скажем поварам
      За макароны и сырок,
      Мы все доели до конца
      И помидоры, и чаек!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 14:02

      Были и у нас, но что-то выскочили из головы. А, вот один вспомнил -- Спасибо нашим поварам, за то, что вкусно готовят нам .

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 20 октября 2018, 14:08

      Спасибо, Толя!.. Уже согрешил, начинаю потихоньку гудеть!)))

      Немного о футбике...))
      Глянул, прикинул и посмотрел крайние расклады...
      Бавария "ворвалась" на 7-ое место, - мощь и трепет!..))
      В Испании, калиф на час, - Алавес, раскинул пальцы и плющит потихоньку!..))
      Зато, на Альбионе тишь, да благодать, - многие разместились согласно купленных билетов..)) Новых "лестеров" не видать!..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 14:10

      Ты у нас военный связист, Андрей ? Присоединяюсь к поздравлениям. Нет в армии связи-- нет и управления !

      5
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 14:14

      Олег, прими мои скромные поздравления!..))
      Перевалил 20-ку и, что называется, разменял 3-ий червонец!!..:))
      Всё в честных и бескомпромиссных дискуссиях, а не за "здорово" и "привет"!!..:))

      Спасибо за поздравляшки с праздником!!.. Связываем и управляем!!..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 14:17

      Спасибо, Андрей ! Три дринька водочки за обедом пропустил, чтобы язык не умолкал, разум не помутнел, а руки не отсохли... )))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 20 октября 2018, 14:20

      Толя, Оренбург-Енисей не смотрел. Для меня результат неожиданный, а как игра была ?

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 14:23

      (с) язык не умолкал, разум не помутнел, а руки не отсохли...
      ... ноги не стёрлись, язык не отсох и мозги не поплыли!..))

      А я пока только размялся...)) Обед супруга раскинет попозже, грозилась наливочку накапать!..))
      Но с ветки не соскочу, да и футбола сегодня достаточно!..

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 14:28

      Я сегодня раньше отобедал, ибо не завтракал, а только яблоко съел. Ну что делаем перерыв и смотрим Челси-МЮ.

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 20 октября 2018, 14:41

      Из области преступлений против страны и народа под видом успешного делового проекта...
      "...Россия выделит кредит в $25 млрд на строительство АЭС в Египте... Причем это хороший кредит, с хорошей процентной ставкой. Выплаты тела кредита начинаются, по-моему, с 2029 года. Это хорошие, льготные условия", - сообщил президент...

      Вложимся, втянемся, построим за свои же деньги и большую часть простим...(( Больше некуда, видимо, деньги вкладывать...((

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 20 октября 2018, 15:33

      Ясно, Толя. Работа по хозяйству всегда найдётся, а времени на него не так много.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 15:34

      здоровский!!!
      с праздничком связист!
      когда связи налажены живётся проще.
      на фронте это вообще стратегический важный род войск

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 15:36

      Египту есть чем расплачиваться как кэшем так и натурой. Но 25 млрд. это очень ощутимо для нашей экономики. Притом, что кредит, наверняка долгосрочный.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 15:36

      солдат!!
      ешь картошку , лук , и хрен
      будешь как Софи Лорен

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 15:41

      Олег, водка для тебя не типично...
      или запасы "валидола" изчерпались?

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 15:45

      (с) больше деньги видимо некуда вкладывать

      "денег нет но вы держитесь" неожиданно трансформировались в "денег море но не по вашу душу" )

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 16:00

      (с) есть чем расплачиваться как кэшем так и натурой...
      Как показывает практика крайних лет, такие "партнёры" не спешат расплачиваться кэшем, но и задницу тоже не ставят на кон за наши и совместные интересы...
      А кредит настолько долгосрочный, насколько надо его зарыть в небытие... Дорого нам обходятся косолапые попытки навязать своё влияние...
      Нами пользуются, а мы делаем бодрое лицо при плохой игре...((

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 16:08

      (с) трансформировались...
      Казалось бы, что удобно было бы жить в мире трансформаций, реинкарнаций, пертурбаций, метаморфоз и модификаций!..
      Всё празднично, нарядно и оптимистично!..
      Но заумность процессов с трудом скрывает обман, гнусность и низкопробность задуманного и происходящего...
      Мне больше нравится проста, логика, актуальность и прагматичность!..

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 16:11

      теперь египет стал ещё ближе каждому россиянину)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 16:18

      ну ты же знаешь Андрес с какими шулерами наши сели за один игральный стол! играем в слепую , потому что правила всё время меняют по ходу игры. всё что у нас есть, это огромный "банк" который плавно по ходу игры перетекает к нашим "партнёрам" )

      один только был игрок, кто умел их объё..вать - Иосиф Виссарионыч. все последующие , либо лохи, либо играют на одну лапу с главным шулером

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 16:23

      Однозначно и не оспоримо!..
      Чётко инкрустировано!!!
      Да, бывало, были у ИВ некоторые фобии, но, в целом, он не лез в игры с непонятными правилами, а непонятных партнёров оставлял наедине со своими картами, планами и мечтами... Сильный и непреклонный...

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 16:28

      Смотрю, Макс вчера не появлялся... В боевой лёжке, похоже..))
      Лёха Шинник ушёл и пыль осела... Вчера, пожалуй, поздно, я понял скрытый смысл, сказанной им фразы "И ты, Брут?"...

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 16:30

      у него в трубочке всегда был правильный табачок.
      мне допустим критика сталина режет слух! по причини того что вижу что он как бельмо на глазку у сегодняшних дельцов. не торговал не чем, и тем более совестью. против фактов не попрёшь, вся мощь была заложена при нём..

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 16:31

      (с) "и ты брут?"..

      я её так и не понял. расшифруй

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 16:37

      Может, не правильная ассоциация, но Лукашенко, в какой-то степени его прообраз... Он, однозначно, с своими взглядами, порядками и неуступчивостью, сильно поперёк борозды многим московским кукловодам... Потому, на протяжении крайних лет 10-ти, периодически поднимаются медийно-политические компании по очернению Луки...
      Мощь нынешнего Верхнего постепенно снижается в силу принимаемых решений последнего времени... Сила в поддержке народа и глубинки, а не в дутый рейтингах, бравых речах и мутных заявлениях Пескова...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 16:41

      Индия, Египет и тот же Вьетнам могли расплачиваться кэшем, своим ресурсами, там есть и энергоносители и необходимое нам сырьё. Другой вопрос, что мы постоянно списываем долг даже тем кто мог, если не полностью, то частично погасить свой долг.

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 16:41

      "метео гидра сказала что будет гроза,
      и я вощем то ЗА..."
      (Саша Соколова)

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 16:44

      Целиком из уст Цезаря звучит, примерно так:
      "И ты, Брут..? Плевал я на весь сенат... Но ты..."

      Когда Юлия колят предатели, трусы и изменники, он видит и своего друга и единомышленника Брута... Он удивлён, разочарован и подавлен при последнем вздохе...
      Для меня это прозвучало упрёком, как мне показалось... Как-то так...

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 17:00

      я не знаю с какими критериями он к каждому подходит, и какой линейкой мерит?
      мне тоже казалось что он иногда кидал упрёки в твою сторону, но я их не воспринимал. что хотел не понятно. я это воспринимал как красивое позёрство.
      возможно мы усложняем и всё намного проще, или совсем не так, но он же сам выбрал такой вид общения, поэтому некая непонятасть вполне допустима

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 17:06

      Спасибо, снял камень печали с души!.. Прочитанное успокоило...
      Как правило, собеседники, сказанными словами объясняются и выравниваются, а недосказанностями и казуистикой, - только усиливают непонимание...
      Если вернётся, то, думаю, выровняемся... Чаще питаю оптимизм в таких ситуациях...

      Ты сегодня свободен или в ожидании шопинговой поездки?!..
      Покемарю пару часиков, друже, и продолжим!..))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 17:10

      не , я завтра с ними на шопинг, часа в три. а сегодня гуляю....!

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 17:52

      )))

      я не красна девица, поэтому мне больше подходит :"подлецу всё к лицу" )

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 18:00

      вот эту тонкую грань я всегда с трудом улавливал)
      думаю так - чем курица гламурней тем больше она занята шопингом.
      нормальные девки покупками )

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 18:21

      так одно тянет за собой другое.. раз раздел потом всю жизнь одевай)

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 18:21

      а пётр первый спорная личность . почти мифическая

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 18:51

      иногда хочется даже воскликнуть : а был ли мальчик?
      ну просто настолько противоречивы официальные версии

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 18:54

      я хоть и пытаюсь говорить на эти темы, по сути лузер и в истории во многом другом. но зато и вас что то вытащишь , уже какое то представление вырисовывается

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 19:06

      уж не иза этого пи...ров на зоне "петями" называли?
      это уже моя версия))

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 19:15

      да я пошутил) пётр первый к этому наврятли причастен

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 19:32

      Олег футбик смотрит , иногда сюда заглядывая. Андрес после суток своё досыпает. за Макса ничего сказать не могу, он сегодня не проявлялся пока! Лёха наверно где то творческом поиске, а за одно поиском работы )

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 19:34

      будем брать инициативу на себя!
      как у тебя с дриблингом?))
      вроде могёшь...!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 19:40

      Смотрел футбол, женский гандбол, а сейчас волей с участием "Зенита". Хотел посмотреть новичков, как они смотрятся. Так тут, блин, Орлов со своим безграмотным комментарием. Хоть бы терминологию выучил. Что касается "петухов", то точно никто не знает именно этого внедрения термина. Их там с десяток наберётся в отношении опущенных. Исследователи разные даты этого явления указывают, но в основном 30-40 -е годы как начало.

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      Рубик Докоян > Рубик Докоян 20 октября 2018, 19:41

      Макс похоже близко к сердцу принимает поражения "Ростова", или он там ещё влетает на ставках ?...

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 19:43

      Пока я в дрёме догнялся, вы тут с Толей вскрыли личину Петра и истоки петушиного пера!..:))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 19:43

      ну я даже и не сомневался что ты футболом не ограничишься!
      удивляет как ты ещё здесь успеваешь то Алексом что то обсудить, то с Сашей, то ПТУшника шального отчитать )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 19:44

      да я уже писал, что Карпин его разорит)

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 19:46

      (с) вскрыли личину Петра

      есть что добавить Андрес ?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 19:47

      До этот троллингом уже достал. Ко всем зайдёт и всех зацепит своими комментами. Матч, блин, не смотрел, а начинает спорить. Если я провёл для него правовой ликбез, то футбольный бесполезно и на фиг мне на него время тратить.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 19:49

      На многих время тратить не приходится. Некоторых уже знаю и не отвечаю. А нормальным ребятам чего не ответить.

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 19:49

      Олег наверно из тех кому не интересно делать дело, надо делать несколько дел одновременно

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      Рубик Докоян > shlomo 20 октября 2018, 19:50

      Там ещё и плавки могут стянуть... )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 19:51

      Одновременно могу смотреть по телеку и по ноуту спортивный репортаж. Тем более есть повторы хороших моментов и голов.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 19:54

      (с) ...ко всем зайдёт и всех зацепит

      ему уже другие пользователи объясняют , мол - ку да ты лезешь...? как дистрофик на КМСника..! и смех и грех. )
      сильно его не бей, а то посадят(на сутки)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 19:56

      Да я уже ему не буду отвечать, он из не обучаемых. Просветил по этим двум "бакланам" и хватит.

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 19:59

      (с) есть что добавить...
      В вопросах истории после Анатолия, как я вижу, мне нецелесообразно петь куплеты и переворачивать котлеты!...))
      И тем не менее, позволю себе сказать, что Россия до и после Петра - это две большие противоположности... Лучше или хуже, - мнений много, но мне кажется, что переход на новые рельсы позволил России успешно противостоять в последующем различным хищным вызовам... А утраченное и загубленное, - плохо... Правление его наследниц и наследников, внесли внесли ещё больший сумбур в оценку его начинаний...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 20:00

      ну да! приставучие как мухи! хвостом не отмахаешься , нужна мухобойка

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:02

      Есть такие. Он из разряда тех ментов, что и до фонарного столба придерутся с вопросами...

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 20:03

      есть разумноё зерно в твоих словах!
      мне даже сейчас мысль шальная в голову пришла что у нас с тех времён как бы две россии! одна это города и игра с западом. а вторая скрытая , спрятанная ..

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      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 20:03

      (с) ещё и плавки могут стянуть...
      В спецклассе со мной 9-10 класс доучивалась команда ватерполистов... Было очень увлекательно слушать их рассказы про подлости "подводного" ватерполо... Играли с ракушками на причиндалах и одевали по двое плавок, ибо под водой шаловливые руки соперников вели настоящие "подводные войны"...))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 20:06

      (с) и до фонаря дое...тся

      самооценку ребёнок где то должен себе повышать

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      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 20:07

      Это да, там много хитростей, где судья не всегда видит. Могут "притапливать" соперника или он сам имитирует, что его притапливают, и он подныривает, плавки стянуть это всегда водилось.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:08

      Да он уже из великовозрастных профанов. Ближе к моему возрасту.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 20:15

      да я в паспорт не заглядывал, просто ведёт себя как маленький

      спор ради спора , в основном юным душам присущь

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 20:17

      (с) подводные подлости

      назовём это "ватерполизмом" ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:20

      Да мы как-то начали с ним общаться, говорил, что уже 42 года как руководит. И тоже прописными истинами доставал, пока не привёл пример великих тренеров из разных видов спорта, которые пихали своим игрокам публично на площадке и в раздевалке.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 20:23

      оказывается и в 60 можно оставаться ПТУшником )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:23

      Типа Владика, но там видно и по стилю изложения. У него недавно появилась фишка и всех стал доставать : Ты шо эксперт шоле ?

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:27

      Подходит тот исторический момент, Андрик, когда в результате наших разговоров и обсуждений, стало возможным получать новые термины и понятия для науки!... Для себя помечаю слово "ватерполизм" и дальше буду прилежно складировать подобные новообразования!!!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:28

      На это возраст не влияет. Я вот смотрю все эти конкурсы и шоу где дети участвуют и поражаюсь их способностям. В последней передаче у Галкина семилетний пацанчик так физику шарил. К нему обращаются профессор и задают вопросы, и он на преподавательском уровне формулирует закон физики про который спрашивают и потом на примерах объясняет. А отец не русский у него и видно малограмотный, может и среднюю школу не закончил, честно признался, я ничего в этом не понимаю. Но рад за сына и хочу, чтобы вырос хорошим человеком.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 20:28

      (с) ты шо эксперт шоле?

      сильно придумано)) парировать сложно)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:31

      Где-то видно слышал или прочитал и теперь выдаёт. Это как помнишь всюду была фраза : " Как всё запущено"...

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 20:32

      можно оттолкнутся от этого новообразования и образовать целую науку - "ватерполизм" и его применения в бытовых условиях

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      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 20:34

      Наблюдаю в ветках приставучесть "александра п" ко многим и к тебе, Олег, особенно... Вроде, мысли и речь в поряде, без закидонов и гонора, но задеть и подокучать, - большой любитель... Причем, в основном только всех комментирует...
      Вообще, давно уже наблюдаю за ветками, мЕльком почитываю многое в поисках народного изворотливого эпоса... Иногда, посещала мысль, что исследование крючкотворчества в ветках, может принести кому-то, как минимум, кандидатскую степень, а в последствии и докторскую... Это же Клондайк для психологов и филологов!..)) Такая непаханая нива пропадает впустую!..:))))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 20:35

      (с) в последней передачи Галкина

      вот здесь я точно отстаю ! уже стал даже забывать как это чудо выглядит )

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 20:39

      (с) ...Андрей и это только в кратце

      ну нифига себе!! кая уж там средневековая чума или Хиросима с Нагасаки ....

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:40

      "Лучше всех" на 1-ом канале по воскресеньям в 19-30 идёт. Мне ещё нравилась на канале Россия передача конкурсная с одарёнными детьми. Там и знания, логика мышления, речь и аргументация всё на таком уровне, что просто поражался. Гуревич её вёл, жаль что сейчас её нет, он ведёт "Удивительные люди". Я уже об этом писал.

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      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 20:42

      Вот я о нём и говорю. Занудный клиент. Только время отнимает.

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 20:42

      (с) это клондайк для психологов..

      можно подумать как этот бурный поток преобразовать в полезную энергию)

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      insider_retro > shlomo 20 октября 2018, 20:43

      (с) пришлось напрячься и поискать свои статьи...

      Толя, ты меня на лопатки положил перечислением своих тезисов... Почувствовал себя маленьким и противным... Серьёзно и без иронии... Я любитель-обыватель, почитавший книги, а ты, как я вижу проводил исследования, ибо написание и опубликование статей для меня, - это труд и показатель способности аргументировать и логически выстраивать свою мысль!..
      Во многом соглашусь, но всё же предположу, что некоторые "перегибы" были исторически нужны, а уж кем и для чего они были удуманы, - тут сложно что-то вразумительное сказать...

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 20:45

      все это печально , но где то русь Толян всё же припрятали...

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 20:48

      Толян мудрый дядька! а мудрый сильней чем умный.

      тоже слушаю и восхищаюсь

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 20:55

      (с) тоже слушаю и восхищаюсь...
      Раньше писал, что в наших беседах я черпал энергию и настроение, но с некоторого времени, впору поговорить о получении эстетического наслаждения и утолении жажды логики и мысли!..:))

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 20:58

      тут ещё один момент. могла эпоха сменятся, а это накладывает определённые правила.
      "каждому времени свои ордена"

      но по факту пётр реально разрушал старый уклад

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 21:01

      Толик наконец то раскрылся в той ипостаси , которую все от него ждали.
      про вино тоже интересно.
      но тут вино с выдержкой - история

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      insider_retro > shlomo 20 октября 2018, 21:04

      (с) я подрабатывал...
      В отличии от многих подработок, у тебя она была интересная и полезная!.. Да и как хобби, - это увлекательная тема, полная противоречий и стимулов!!..
      У меня, даже зародилось что-то, типа, зависти нужного цвета!..:))

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 21:05

      (с) "скрытое стёртое"

      а я слышал "из торры"(история) ну тут правда противоречия нет.

      я вот допустим не очень признаю слово "искусство" мне ближе - естество

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 21:06

      адам и ева вообще не наших кровей)

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 21:07

      (с) наконец то раскрылся...
      Андрик, мы даже можем позволить себе приписать лавры тех, кто подтолкнули Анатолия к раскладыванию по полочкам вещей, которые до этого момента, казалось бы, лежали на своих местах!..
      Наша маленькая вечерняя заслуга!!!..))

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 21:09

      предположу, что на нано счётах весь счёт и закончится)

      виток, и мы снова считаем палочки - экзамен снова провален

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 21:12

      (с) ..позволим приписать себе лавры..

      худо бедно, но рояль таскали..))

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 21:15

      (с) худо бедно, но рояль таскали...
      ))))))))))))))))))))) Инкрустация сказанным по мысли!!..))++++

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 21:15

      (с) обидно что под теми статьями стояла не моя фамилия

      вот и вся правда жизни!
      помните что я про макаревича как то говорил?
      это из той же оперы. видно что этот человек не мог написать то что он спел..! но приписали именно ему..

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 21:18

      у меня ощущения что мы ещик пандоры сегодня открыли )
      страшно, но интересно

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      ...
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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 21:23

      Талян , огромное спасибо за ценную инфу! будем обдумывать
      удачи!

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 21:23

      (с) страшно, но интересно...
      Мы раньше многое слышали, о чём-то читали, где-то смотрели...
      А сегодня, похоже, Толя перед нами построил логическую лестницу, отмерил ступени и предложил нам самим чапать, в соответствии со своими интересами и запросами...
      Будем пробовать карабкаться, побаиваясь узнанного...

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      Project Бабангида > shlomo 20 октября 2018, 21:26

      а что этот гундявый мог спеть..? от себя ничего..

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 21:30

      так и есть Андрюха! но полагаю для тебя всё же это не такая уж и новость, а вот у меня в башке головокружительные шевеления пошли.
      а так как я в общем не много читаю, то больше буду придумывать чем размышлять основываясь на каких то знаниях.

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 21:37

      Андрюха, ты не историю ворошить пошёл?)

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 21:38

      Даа...Вечерок, прямо, на одном дыхании заходит!..)
      Пройдусь по местам, где Олег несёт слово верное, да прошвырнусь по новостным сайтам!.. Ещё услышимся, Андрик, я не надолго!..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 21:39

      Настроились Барсу с Севильей смотреть или другие планы ?

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      Рубик Докоян > shlomo 20 октября 2018, 21:40

      Толя, спокойной ночи. Интересно было почитать твои изыскания исторические.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 21:44

      да можно одним глазом и барсу посмотреть... ну так, без фанатизма, в верхнем окне

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      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 21:44

      Я обычно с раннего утра по новостникам пройдусь, а потом по спортивным сайтам где большой спектр по разным видам спорта представлен. Тем более уже начался регулярный НБА,. На Виасат спорте буду смотреть.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 21:46

      Тут принципиальная будет встреча. Барса с Севильей не всегда удачно играет, а тут ещё пока не набрали оборотов.

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      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 21:54

      (с) по новостникам пройдусь...
      Мне больше нравится просматривать, именно, новостные сайты...
      А по спорту, я не настолько всеяден, как ты...
      Барса повела, а Монако, пока слабо...((

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      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 21:58

      Монако не смотрю, но там похоже кризис глубокий. Команда просто разобранная. А Барса - Севилья похоже веселый будет матч. Уже сколько моментов после гола.

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:11

      (с) одним глазом...
      Хмм... Да, ты сторонник полумер...)))
      Сначала одним глазом, потом одним ухом, одной рукой и в полноги...
      Про запас живёшь, - вторые составляющие бережёшь на будущее!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 22:19

      угадал Андрес! я люблю жить на лёгком расслабоне.
      это не приобретённое, это врождённое, поэтому и бороться с этим бессмысленно.
      многие упрекают что не воспринимаю многое в серьёз.
      но тут сложней, то что для многих кажется серьёзным(особенно бытовухи касается) мне кажется ерундой

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 22:20

      барса с севильей ещё играть не начали, ауже закончили)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:22

      Да, быстро забили два гола, а штанга за Барсу сыграла... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 22:24

      интрига совсем ещё не умерла, но чувствуется что вот вот...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:27

      У них были матчи когда Севилья отыгрывалась как и Барса при таком счёте или 3:2 заканчивали. Так было на Кубок и в чемпионате, но сейчас защита у Севильи "пожарит"...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 22:30

      удинезе наполи - тут интрига посильней! наверно дуда стоит переключиться . ювентус сегодня проявил великодушие, и возможно подпустит кого нибудь чуть ближе)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 22:33

      даже поломка месси ничего не поменяла, барса лютует

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:35

      (с) люблю жить на лёгком расслабоне...
      Кстати, очень полезная способность!.. Не везде надо напрягаться и не всегда нужно надрываться...))
      Некоторые сжимают пистолет до белых костяшек и выстрел при отдаче уходит мимо... А в свободной кисти с мягким спусковым пальцем - залог удачной стрельбы!..))
      Так что, врождённый расслабон - это, почти дар!.. Береги его, владей и применяй!..:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:35

      Уже тут буду по телеку смотреть, сама игра захватывает. А итальянцев посмотрю в обзоре.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:37

      Хорошая командная движуха, много свободных зон и защитники просто не успевают за игроками Барсы.

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 22:44

      (с) ..береги , владей и применяй

      а вот с практичностью у меня не лады..
      зачастую не в попат возможностями распоряжаюсь.
      но сильно себя не корю - как пришло так и ушло

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:45

      В инете мылится тема стиха Шнура в ответ на речь Верхнего на Валдае...
      "Здесь и так сплошные муки,
      Хоть сегодня умирай,
      Пусть подохнут эти с***,
      Ну, а мы, конечно, в рай.
      Попадём как по путёвке,
      Так наш главный обещал,
      Мыльте, граждане верёвки,
      Тихо и не вереща!.." (продолжение следует)

      Пойду, пожалуй, тихо и на цыпочках пошукаю в кладовке мыло и верёвку!..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 22:45

      хотелось бы и севилью хоть во втором тайме увидеть

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 22:47

      (с) пошукаю мыло и верёвку

      сейчас модно на шнуре вешаться )

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      insider_retro > Рубик Докоян 20 октября 2018, 22:49

      А Пако Алькасер снова забил!!.. Молоток отбойный!!..))
      Ну, а Монако снова продул...(((

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:50

      Впереди у них есть подходы и моменты у ворот Барсы, но пока безрезультатно. Посмотрим, что будет во втором периоде.

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      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 22:51

      Попал Головин с рая в ад...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 22:54

      месси походу лапу сломал. прям распухла не реально

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      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 22:55

      Нам верёвки не нужны. Нам бы ключ от их казны... )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 22:56

      Один из признаков или сильный ушиб и гематома , или перелом. (((

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 23:02

      (с) попал головин с рая в ад...

      "сраявад"- тоже записное словечко для блокнота инсайдера)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:02

      ))) Гожается.

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:06

      Скрупулёзно записал в блокнотик!..
      Сыпьте зёрна и наваливайте крупинки для будущего толкового словаря!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 23:09

      мы то насыпем, а тебе потом растолковывать)
      а это в разы заё...истей)

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      insider_retro > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:12

      Если будет необходимость, то буду раз в месяц публиковать примерные толкования для совместной корректировки с учётом юмора, иронии и сарказма!..:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:12

      Ну вот, Севилья не забила, а себе заработала пенальти и 0:3.

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 23:17

      добро! раз уж ты шинника умудрился расшифровать, то и с этим справишься )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 23:18

      интрига умерла кругом одновременно. наполи второй положил, там тоже всё ясно

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:20

      Да, столько моментов у Севильи, то вратарь выручит, то мимо пробьют.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 23:21

      а как тебе Конте в реале?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:25

      Если уберут Лопетеги, то вероятность велика, что он примет предложение "Реала". Но как при нём пойдёт игра у команды трудно сказать.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 23:27

      весит новость что согласовал контракт. источник вроде не фуфлыжный

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:30

      Я видел её. Да сколько уже было таких новостей. Сегодня должны были объявить, что Венгера назначили главным в "Баварии ". Теперь опять спортдиром в ПСЖ сватают.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 23:34

      средство массовой дезарентации , пылят на всю катушку

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      insider_retro > insider_retro 20 октября 2018, 23:36

      Приятных сновидений, соратники!.. Спасибо за общение!..
      Удачного выходного дня!..
      Пойду в душ, почитаю на сон грядущий и помну подушку!..))
      Базу завтра найду по известным разведпризнакам!..))
      4-1!!!! Шик-блеск-красота!!!!!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:36

      Не без этого. Как Севилья концовку проводит, но воротник сегодня Барсу просто вытаскивает, столько сейвов сделал, а ответку получает сразу Севилья...

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      Рубик Докоян > insider_retro 20 октября 2018, 23:38

      Взаимно, Андрей. Спокойной ночи .

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      Project Бабангида > insider_retro 20 октября 2018, 23:39

      бывай Андрес! крепкого сна! бог даст и завтра покуражимся

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 23:42

      севилья и правда играла не плохо, но слишком безбашенно.
      против барсы раскрываться чревато , даже реал себе этого не позволяет

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:45

      Реализуй хоть половину моментов и уже другой расклад был. Сегодня воротник Барсы поймал кураж, видно уху ел... ))) А его визави так не выручал свою команду.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 октября 2018, 23:52

      а помню его дыр штегеным обзывали...)
      вон какой лебедь из гадкого утёнка вырос

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 октября 2018, 23:53

      Всякое бывает, но сегодня просто красавец. В двух моментах дважды подряд выручил.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 октября 2018, 00:00

      Ну что, Андрюша, отдыхаем. Я базу подготовил. А то уже глаза болят, столько времени за ноутом.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 октября 2018, 00:00

      завтра РПЛ выдавать будет! но что то мне подсказывает что как у барсы с севильей не получится)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 октября 2018, 00:02

      доброй ночи Олег! пора бросать интернет, и пойти пошляться немного) у нас погода чудная... до завтра !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 октября 2018, 00:02

      Уровень индивидуального мастерства и командной игры ни в какое сравнение. Но игры должны быть упорными и интересными, не то, что сегодня, три ничьи и мало голов.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 октября 2018, 00:03

      У вас-то да, не то, что у нас. Уже сегодня, до встречи и спокойной ночи. )))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 21 октября 2018, 15:20

      Толик, там на нашей сегодняшней ветке к тебе вопрос. Андреас не возмог и сдался ! ))

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