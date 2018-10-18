«Фламенго» подтвердил переход Пакеты в «Милан»

Мечта Пакеты осуществилась и он будет играть в Европе, а мы в ней живём и мечтаем о другом. О чём и будем вести беседу в субботний день.
«Фламенго» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором подтвердил трансфер хавбека Лукаса Пакеты в «Милан». Переход состоится январе.
«Многие говорили, что во второй половине сезона мы будем играть без него. Спасибо игроку и агенту, мы смогли его остановить. Мы хотели продлить контракт, повысить зарплату и увеличить сумму выкупа, но у него была мечта играть в Европе, и он хотел уйти», – сказал генеральный директор «Фламенго» Бруну Спиндель.