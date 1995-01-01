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    АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Вест Хэм» и «Брайтон» забили четыре мяча

    «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 21 тура АПЛ – 0:0. Лондонский клуб набрал 44 очка и остался на четвертом месте в таблице.

    «Саутгмептон» с 16 очками идет на 18 месте.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Челси – Саутгемптон – 0:0

    Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Айю, 83; 0:2 – Миливоевич, 90+4.

    Хаддерсфилд – Бернли – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мунье, 33; 1:1 – Вуд, 40; 1:2 – Барнс, 74.

    Удаление: Шиндлер, 41 – нет.

    Вест Хэм – Брайтон – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Стивенс, 56; 0:2 – Даффи, 58; 1:2 – Арнаутович, 66; 2:2 – Арнаутович, 68.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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